Joe Dante, Mick Garris, Philip Gröning, Rutger Hauer, Paolo Taviani, Michel Ocelot al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019

LUCCA – I registi e attori Joe Dante, Mick Garris, Philip Gröning, Rutger Hauer, Paolo Taviani e Michel Ocelot saranno fra i protagonisti delLucca Film Festival e Europa Cinema 2019, la manifestazione cinematografica internazionale, che si terrà dal 13 al 21 aprile in vari luoghi delle città di Lucca e Viareggio, uno degli eventi di punta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il programma

Il festival racconterà la carriera delle star presenti al festival con un omaggio cinematografico (proiezioni) e con la tradizionale masterclass, momento unico che mette in relazione gli appassionati cinefili e non solo con le star del cinema mondiale. Il ricco cartello sarà così diviso: il Concorso internazionale di lungometraggi con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, le Anteprime fuori concorso, i film spettacolari per il grande pubblico in prima italiana che usciranno nei cinema d’Italia e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi. Protagonisti anche l’arte con due mostre a tema (omaggio ai Taviani e a Kubrick) e gli eventi performativi con Effetto Cinema Notte, la sezione che animerà il tappeto rosso durante il festival e organizzerà lo straordinario evento omaggio a Blade Runner 2019. Nel ricco cartellone anche la sezione Educational dedicato alle scuole e una dedicata alla video arte con il festival internazionale dal titolo Over The Real. L’edizione 2019 vede protagonista Europa Cinema a Viareggio con un programma interamente dedicato ai diritti umani e particolare attenzione ai diritti di genere (dal 14 al 17 aprile) curata dalla regista Barbara Cupisti e dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia con la collaborazione del Comune di Viareggio.

I luoghi

Il festival si svolgerà in vari luoghi delle città: a Lucca, nei cinema Astra e Centrale, al Palazzo Ducale e a Viareggio al cinema Eden e alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea L. Viani.

Omaggio a Rutger Hauer || Omaggio, masterclass e evento speciale con Effetto Cinema Notte

La star internazionale Rutger Hauer, attore cult per le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, sarà uno degli ospiti dell’edizione 2019. Durante il festival Hauer riceverà il Premio alla Carriera (19 aprile, cinema Astra, ore 20.30), sarà uno dei componenti della giuria internazionale del concorso lungometraggi e terrà una masterclass dedicata al tema del “futuro” (18 aprile, cinema Astra, ore 17). L’omaggio a Rutger Hauer sarà caratterizzato da un evento unico e performativo dal titolo Tears in rain per celebrare il film Blade Runner (1982) di Ridley Scott, ambientato a Los Angeles proprio nel 2019. L’evento si terrà il 20 aprile dalle 22, nell’ambito di Effetto Cinema Notte, una delle sezioni protagoniste del festival organizzata grazie al sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. L’attore parteciperà a questa manifestazione che mira a ricreare l’atmosfera futuristica del film grazie a un’ambientazione animata da figuranti in costumi cyberpunk e dalla colonna sonora di Vangelis musicata dal vivo. <<Nel futuro immaginato da Philip Dick – spiegano Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, direttori artistici degli eventi del festival e ideatori della sezione Effetto Cinema Notte – la storia del film ‘Blade Runner’ è ambientata in un 2019 straordinariamente simile al nostro, quindi l’idea è di celebrare l’anno di Blade Runner>>. Il festival omaggerà l’attore olandese con la proiezione di una selezione dei suoi film, per ripercorrere una carriera che lo ha portato a prendere parte a oltre 80 pellicole.

<<Il cinema come strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio – ha detto Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – è uno degli obiettivi del Lucca Film Festival e Europa Cinema che più che mai quest’anno offre un programma di assoluto interesse per i turisti e per i lucchesi. È poi motivo di soddisfazione il coinvolgimento di due grani centri del territorio, Lucca e Viareggio, ognuno presente con il proprio bagaglio culturale e organizzativo>>.

Omaggio a Joe Dante

Il regista americano Joe Dante, cineasta della generazione formatasi alla New World Pictures, lo studio creato da Roger Corman nel 1970, autore di film cult come Gremlins e Piraña, riceverà il premio alla carriera (il 18 aprile al cinema Astra, ore 20.30) e a seguire la prima italiana di Nightmare Cinema, lavoro collettivo e antologia horror di cinque registi in cui Joe Dante ha girato l’episodio intitolato “Mirare”. Il regista sarà omaggiato da una selezione dei suoi film più rappresentativi che ripercorreranno la sua carriera, terrà una masterclass sul suo cinema (20 aprile), curata dal giornalista e critico cinematografico Paolo Zelati (che insieme a Stefano Giorgi hanno curato l’intero omaggio). Ad arricchire l’omaggio al cinema del cineasta americano sarà la presenza di Mick Garris.

Omaggio a Philip Gröning

Il regista e sceneggiatore tedesco Philip Gröning presenterà al festival la prima italiana del suo ultimo film “My brother’s name is Robert and he is an idiot”, in contemporanea al museo MAXXI di Roma, e riceverà il Premio alla Carriera (il 16 aprile, al cinema Astra, ore 20.30). Il regista tedesco sarà uno degli illustri giurati del Concorso di Lungometraggi del festival che presenterà 14 film in prima italiana. Sarà omaggiato con una retrospettiva completa che ripercorrerà la sua carriera anche documentaristica.

Omaggio a Michel Ocelot

Il regista francese Michel Ocelot conosciuto per aver creato e diretto i lungometraggi come Kirikù e la strega Karabà (1998) e Azur e Asmar (2006) e partecipato al Festival di Cannes vincendo con Kirikù e gli animali selvaggi (nel 2005) sarà a Lucca per presentare il film di animazione Dilili a Parigi. Ocelot salirà in cattedra con una lezione di cinema dedicato all’animazione (il 15 aprile).

Anteprime Fuori Concorso (Ted Bundy; A spasso con Willy; La Llorona – Le lacrime del male)

In programma nella sezione delle anteprime il 17 aprile, al cinema Astra (ore 20.30) la proiezione di Ted Bundy – fascino criminale di Joe Berlinger con Zac Efron e Lily Collins, che arriverà nelle sale italiane il 9 maggio distribuito da Notorious Pictures. Presentato al Sundance Film Festival 2019, il film racconta la storia del serial killer Ted Bundy dalla prospettiva della fidanzata Liz, interpretata da Lily Collins, a lungo ignara della vera natura del suo compagno. Nel cast anche John Malkovich nel ruolo di Edward Cowart, giudice del processo a Bundy. Tra i film in programma nella sezione il 15 aprile al cinema Centrale (ore 21) l’atteso A spasso con Willy, il film di animazione per i più piccoli con protagonista Will, una sorta di Robinson Crusoe del futuro che si ritrova “naufrago” su un pianeta a lui sconosciuto e una missione importante da compiere. Il film uscirà nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures dal 18 Aprile. Nella sezione delle Anteprime Fuori Concorso i film spettacolari in prima italiana delle grandi distribuzioni che poi usciranno al cinema. In programma la prima italiana di La Llorona – Le lacrime del male di Michael Chaves con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez con cui sarà inaugurato il festival (13 aprile, ore 20.30, cinema Astra). Il film uscirà il 17 aprile con la Warner Bros nei cinema d’Italia. E poi la prima italiana di The Sonata di Andrew Desmond proprio con Rutger Hauer.

Concorso internazionale lungometraggi

Il concorso di lungometraggi alla sua quarta edizione è una competizione di lungometraggi, in prima italiana, che concorreranno per due premi: il Miglior lungometraggio (3000 euro), assegnato da una giuria composta Rutger Hauer, Philip Gröning e Ysée Brisson e Miglior lungometraggio – giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari. Il comitato di selezione di questa edizione sarà composto da Nicolas Condemi, Stefano Giorgi e Martino Martinelli. <<Il concorso – hanno spiegato i selezionatori – nasce nello spirito e tradizione del festival da sempre impegnato a valorizzare produzioni contemporanee indipendenti, per lo sviluppo della filiera della distribuzione cinematografica internazionale>>.

Effetto Cinema Notte 2019 – La sezione eventi del festival curata da Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli quest’anno presenta un originale evento dal titolo “Tears in rain. Omaggio a Blade Runner 2019 con Rutger Hauer”. Nel futuro immaginato da Philip Dick la storia del film “Blade Runner” è ambientata in un 2019 straordinariamente simile al nostro, l’idea è quindi celebrare “l’anno di Blade Runner – dicono gli organizzatori – costruendo un evento intorno al monologo più famoso della storia del cinema “Tears in rain”, che chiude la pellicola”. Effetto Cinema Notte, una delle sezioni protagoniste del festival, è stata creata per omaggiare i film più iconici della storia del cinema, trasformando l’intera città in un set cinematografico a cielo aperto. Per tutta la durata della manifestazione il red carpet del festival sarà animato da eventi con proiezioni, performance, scenografie e costumi.

Concorso internazionale cortometraggi – Il concorso di cortometraggi rappresenta una delle più importanti vetrine europee per il cinema di ricerca e sperimentale. Al regista vincitore sarà corrisposta la cifra di 500 euro. I corti saranno sottoposti anche al giudizio della giuria universitaria, che decreterà il vincitore del premio “Miglior film cortometraggio – Giuria universitaria”. Il concorso presenterà 16 opere selezionate in programma il 15, 16 e 17 aprile al cinema Centrale. La selezione si caratterizza per raccontare l’attualità cogliendo segnali diversi da quelli che ci immaginiamo dominanti, grazie alla sua eterogeneità geografica e di genere. A far parte della giuria di qualità saranno il regista vincitore della scorsa edizione del concorso cortometraggi, Armand Rovira, la regista e documentarista Martina Parenti e Stefano P. Testa, filmmaker e fotografo, le cui opere sono distribuite dalla Lab80 film. Le opere arrivano da 14 diversi paesi, numerose co-produzioni, sei straordinari film italiani fuori dai consueti percorsi produttivi, di cui due in collaborazione con la Lituania e l’Uganda.

Europa Cinema a Viareggio (dal 14 al 17 aprile al cinema Eden e alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea L. Viani)

L’edizione 2019 di Europa Cinema a Viareggio sarà interamente dedicata ai diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti di genere. La rassegna, curata dalla regista Barbara Cupisti e dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia, annovera film e documentari sia italiani che internazionali che indagano il ruolo della donna nella promozione dei diritti umani. Eventi collaterali saranno dedicati agli approfondimenti su tali tematiche. Una particolare attenzione verrà inoltre data alla relazione tra i diritti umani in Europa e negli Stati Uniti, facendo di Viareggio un ponte ideale tra le due realtà.

La sezione Educational – Anche nel 2019 le scuole avranno il loro programma ad ingresso gratuito con un ricco calendario della sezione Educational a cura di Erika Citti. In prima nazionale Serendip di Marco Napoli che ci documenta la storia di due corrieri solidali che, dopo una raccolta fondi, si sono diretti in Sri Lanka per portare materiale scolastico ai bambini delle scuole. Si parlerà di emigrazione dei giovani italiani con Italia addio non tornerò di Barbara Pavarotti, prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci di Lucca con il patrocinio della Regione Toscana. Di dubbi e aspettative sul futuro degli adolescenti se ne parlerà in Chiedimi del futuro. Diario di una crescita fra scuola e lavoro di Gianluca Paoletti Barsotti e Nicola Trabucco, progetto che nasce in seno all’università di Pisa. E poi La Casa dei Bambini di Francesca Muci che narra dell’esperienza dei bambini ebrei scampati ai campi di sterminio. Tra gli altri, da segnalare, la proiezione de La strada dei Saumoni di Stefano Savona che vinto il Premio ‘L’OEil d’Or’ al Festival di Cannes 2018 per il Miglior documentario. Si consolida anche per quest’anno il progetto del Prof. Walter Rinaldi con il ciclo “Cinema e formazione: Corpi, vissuto e immaginario a scuola, tra infanzia e adolescenza”, che sarà presente con due appuntamenti.



Le mostre Omaggio a Paolo e Vittorio Taviani || Omaggio a Kubrick

In programma per la sezione arte, curata da Alessandro Romanini, un omaggio a Paolo e Vittorio Taviani, a cura di Riccardo Ferrucci, nel Palazzo Ducale di Lucca, dal 30 marzo al 23 aprile. Saranno allestite due mostre con gli scatti di Umberto Montiroli, storico fotografo di scena a partire dal 1977: la prima, Sacri Silenzi, curata da Leonardo Casalini e la seconda, Cesare deve Morire, è a cura di Andrea Mancini. Paolo Taviani sarà presente al festival il 14 aprile in occasione della proiezione del restauro del film Good Morning Babilonia. L’altra mostra del festival “Fra cinema e pittura” a cura di Riccardo Ferrucci con l’esposizione di Andrea Gnocchi che omaggia il grande regista Stanley Kubrick con una mostra tributo a Palazzo Ducale (dal 6 al 24 aprile).

Over the real – Festival interazionale di videoarte

All’interno del programma del Lucca Film Festival – Europa Cinema 2019 si svolgerà nei giorni 16, 19 e 20 aprile la 4/a edizione di Over The Real – Festival Internazionale di Videoarte. La manifestazione sarà ospite dell’Auditorium Palazzo delle Esposizioni – Fondazione Banca del Monte di Lucca (che sostiene la manifestazione). Ideata da Maurizio Marco Tozzi e Lino Strangis il programma vedrà la proiezione di opere audiovisive di 32 artisti provenienti da tutto il mondo.

Prezzi: 20 € abbonamento; 15 € abbonamento ridotto; 9 € giornaliero; 8 € giornaliero ridotto; 5 € evento singolo; 4 € evento singolo ridotto