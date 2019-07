Jerry Calà apre le danze di un imperdibile week end: prosegue la grande estate della Capannina

FORTE DEI MARMI – Un momento magico per La Capannina di Franceschi, una estate che si sta rivelando indimenticabile. Alla consueta conferenza di presentazione, tenuta dal patron Gherardo Guidi e dal direttore artistico Glauco Ghelardoni, lo storico e prestigioso locale di Forte dei Marmi ha svelato tutte le sue carte, o quasi, presentando un calendario ricco di eventi ed appuntamenti imperdibili. Venerdì 5 luglio, con la serata Ready for Forte, è grandissima l’attesa per lo show del mitico Jerry Calà, che con la sua band ripercorrerà a suon di canzoni le tappe più belle della musica italiana e non solo. Note senza tempo, monologhi esilaranti e grande coinvolgimento del pubblico: questi sono gli ingredienti chiave dell’appuntamento cult per eccellenza, in cui l’artista, indissolubilmente legato a Forte dei Marmi ed alla Versilia, sfodera le migliori hit della sua carriera in uno spettacolo ricco di emozioni ed un pizzico di nostalgia. Sempre nella sala centrale, il repertorio musicale sarà curato dal dj resident Charlie Dee, mentre al Piano Bar, le raffinate selezioni musicali di Stefano Natali dj si alterneranno con l’inconfondibile voce di Stefano Busà, immancabile mattatore delle sette note a tinte tricolore. I ticket che garantiscono accesso prioritario per l’evento sono già disponibili al seguente link: https://www.liveticket.it/lacapanninadifranceschi. I dettagli della serata ed il programma, invece, sono consultabili sulla pagina Facebook ufficiale de La Capannina: https://www.facebook.com/events/459166924672215/.

Una notte dalle mille emozioni, che anticiperà un’altra notte indimenticabile per La Capannina di Franceschi, quella di sabato 6 luglio. Summer – 90th season sarà il nome della serata che accenderà la notte versiliese, con il consueto cast artistico del sabato impreziosito dalla presenza della Dangerous Band in sala centrale e da Lorenzo Lippi dj nella magica Suite esterna, sempre affollatissima e già divenuta marchio di fabbrica del locale. La direzione del locale comunica di riservare l’ingresso ad un pubblico elegante, sconsigliando vivamente un abbigliamento sportivo. I dettagli della serata sono consultabili a questo link: https://www.facebook.com/events/548469862570831/.

Nella serata di venerdì 12 luglio, invece, oltre alla attesissima esibizione di Emis Killa, un artista che non ha bisogno di presentazioni, verrà presentata e lanciata ufficialmente a livello nazionale l’App Icemash, partner ufficiale della Capannina per questa stagione estiva.

Una stagione di record ed emozioni, che è appena cominciata. I nomi del programma della Capannina per l’estate 2019, infatti, parlano da sè: The Kolors, Eiffel65, Guè Pequeno, Ron Moss, Federico Scavo e Massimo Ranieri sono solo alcuni dei grandi protagonisti di questo calendario mozzafiato. E per la notte più attesa, quella di mercoledì 21 agosto, in cui verrà celebrato il 90esimo compleanno della Capannina, la madrina d’eccezione sarà, come annunciato da Gherardo Guidi, la bellissima Manuela Arcuri che durante la conferenza stampa di presentazione è intervenuta telefonicamente dichiarandosi entusiasta di prendere parte allo storico evento.

Si ricorda, inoltre, che dalle ore 21, all’interno del locale sarà attivo ogni sera il ristorante guidato dall’apprezzatissimo chef Davide Romagnoli. La cura dei dettagli, la qualità del servizio ed il delicato sottofondo musicale rappresentano il marchio di fabbrica del pre-discoteca firmato Capannina. E dopo cena, per tutti gli ospiti del ristorante, l’ingresso in discoteca è incluso nel prezzo.