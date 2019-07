Jean-Luc Ponty re del violino Jazz superstar a Pietrasanta in Concerto

PIETRASANTA – Cresce sempre più l’attesa per la grande serata di musica sotto le stelle che il Festival Pietrasanta in Concerto propone ogni anno in omaggio alla città che da 13 edizioni ospita e promuove la rassegna di musica internazionale diretta da Michael Guttman. Protagonista del concerto a ingresso libero in programma alla Rocca di Pietrasanta martedì 23 luglio alle 21.30 sarà il re del violino jazz Jean-Luc Ponty insieme al suo quintetto. Una presenza straordinaria quella di Ponty, che il Maestro Guttman ha voluto riservare proprio per il più atteso appuntamento dell’estate. Jean-Luc Ponty è infatti uno dei violinisti più geniali e innovatori del mondo jazz, un visionario per la sua capacità di associare uno strumento classico come il violino, al sound Jazz e Rock.

“Ho voluto titolare la serata The Atlantic Years – spiega Michael Guttman – proprio perché il concerto ripercorrerà la musica dei primi album di Ponty prodotti per Atlantic Records e che hanno raggiunto la vetta delle classifiche musicali statunitensi. Nell’edizione del Festival di quest’anno in particolare ho voluto proporre la musica classica in chiave contemporanea e viva e questo concerto rappresenta un po’ la cifra distintiva di questa edizione”

Nato a Avranches, in Francia Jean-Luc Ponty imparò da suo padre a suonare violino e clarinetto e da sua madre il pianoforte. Ponty più tardi sviluppò una passione per la musica Jazz e, nonostante suonasse il violino, uno strumento insolito per la tradizione Jazz, riuscì a distinguersi grazie al suo sound originale e dal forte timbro. Ma c’è di più, Ponty, conquista la notorietà in tutta Europa tra gli anni 60 e 70 durante i quali collabora con grandi artisti come Frank Zappa, Elton John, Paul Simon, Carlos Santana e i Genesis e pubblica ben 12 album tutti Top 5 nella Billboard Jazz Chart.

Nel suo quintetto ci sono William Lecomte, francese, al pianoforte e al piano elettrico; Guy Nsangué Akwa, camerunese, formidabile bassista elettrico; Jean Marie Ecay, chitarra e Damien Schmitt, batteria.

Promosso e organizzato dall’Associazione Musica Viva, sostenuto dal Comune di Pietrasanta, patrocinato dalla Regione Toscana, Pietrasanta in Concerto proseguirà ininterrottamente fino al 28 luglio. Info 0584 265757 www.pietrasantainconcerto.com

Martedì 23 luglio

JEAN-LUC PONTY QUINTET: THE ATLANTIC YEARS

JEAN-LUC PONTY, violino

WILLIAM LECOMTE, pianoforte, tastiera

JEAN MARIE ECAY, chitarra

GUY NSANGUÉ AKWA, basso

DAMIEN SCHMITT, batteria

La Rocca / 21.30 / Ingresso libero

Mercoledì 24 luglio

TANGO NUEVO DE BUENOS AIRES

SONICO ENSEMBLE

STEPHEN MEYER, violino

IVO DE GREEF, pianoforte

CAMILO CORDOBA, chitarra

ARIEL EBERSTEIN, contrabbasso

LYSANDRE DONOSO, bandoneon

Presentando la musica di Eduardo Rovira

Chiostro Sant’ Agostino / 21:30



Giovedì 25 luglio

THE PIETRASANTA VIRTUOSI



Brussels Chamber Orchestra

JING ZHAO, violoncello

EKATERINA ASTASHOVA, violino

MICHAEL GUTTMAN, violino

A. VIVALDI — Concerto per violino, violoncello e archi in si bemolle maggiore

G. PUCCINI — i Crisantemi

G. ROSSINI ARR. G. SOLLIMA — Una lacrima

A. PIAZZOLLA ARR. M. VILLUENDAS — Concerto per quintetto

I. RAICHELSON

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30



Venerdì 26 luglio

BALLATA CON BEREZOVSKY

BORIS BEREZOVSKY, pianoforte

A. SCRIABIN

S.RACHMANINOV — Moments musicaux

F. CHOPIN — Godowsky

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30



Sabato 27 luglio

VIAGGI: UN’ODISSEA MUSICALE

DAVID KRAKAUER, clarinetto

KATHLEEN TAGG, pianoforte

C. DEBUSSY / A. KHACHATURIAN

A. ELLSTEIN / J. ZORN

D. KRAKAUER / K. TAGG

Musa / 21.30



Domenica 28 luglio

TRIO AL TOP

ALEXANDER KNYAZEV, violoncello

VANESSA BENELLI MOSELL, pianoforte

MICHAEL GUTTMAN, violino

J. S. BACH — Suite per violoncello solo n.5in Do minore

C. FRANCK — Sonata per violoncello e pianoforte in La maggiore

F. MENDELSSOHN —Trio per pianoforte n. 2 in Do minore

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Info e biglietti 0584 265757 ( Biglietteria festival La Versiliana e Biglietteria Teatro Comunale di Pietrasanta ) Biglietti disponibili anche on line su www.ticketone.it –