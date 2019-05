Jam Session di fine stagione al Barga Jazz Club venerdì 31 maggio

BARGA – Venerdì 31 maggio, Jam Session di chiusura per la stagione dell’Associazione Culturale Barga Jazz Club prima della riapertura autunnale.

L’evento finale non poteva che chiamare a raccolta tutti gli amici musicisti, per dare vita ad una grande festa.

Come resident-band sul palco di Via del Pretorio, dalle 22, ci saranno: Mirco Capecchi al contrabbasso, Franco Mariani alla batteria e Francesco Massagli al pianoforte.

Tutti i soci sono invitati a partecipare e tutti i soci musicisti ad intervenire sul palco, per salutare una delle stagioni più coinvolgenti dell’Associazione Culturale, dove il jazz, ogni venerdì, ha fatto da filo conduttore, vedendo, però, sul palco alternarsi anche tanti altri generi musicali e proposte culturali di altro tipo, soprattutto nelle serate del sabato.

Il Barga Jazz Club ringrazia tutti i soci, che rendono possibile, anno dopo anno, questo piccolo angolo musicale nelle mura di Barga Vecchia. L’appuntamento, adesso, sarà per tutti quanti ad Agosto per lo storico Barga Jazz Festival.

Si ricorda, come sempre, che l’ingresso alla serata di venerdì è riservato ai soci ACSI e per info è possibile contattare: segreteria@nullbargajazzclub.com.