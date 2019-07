Ivan Zazzaroni al Caffè della Versiliana e Show Cooking della Scuola Tessieri

PIETRASANTA – Ivan Zazzaroni, uno dei personaggi più discussi di queste ultime settimane, sbarca al Caffè de La Versiliana martedì 30 luglio alle ore 18.30.

Giornalista sportivo, opinionista, blogger, conduttore, il nome di Ivan Zazzaroni è legato soprattutto al mondo del calcio. Ha diretto i settimanali Guerin Sportivo e Autosprint, per nove anni è stato caporedattore del Corriere dello Sport di cui è direttore dal 2018. Dal 2014 conduce Deejay Football Club su Radio Deejay, per il cui sito internet gestisce anche un blog.

Grazie a una personalità che non passa inosservata, diventa presto anche un volto noto in tv. È stato opinionista in Quelli che…, La Domenica Sportiva e Dribbling. La svolta pop, che ne farà un personaggio nazionale, arriva nel 2006, quando inizia la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Dal 2008 al 2012 è stato opinionista di Un mercoledì da campioni, Martedì Champions, Notti mondiali e per le partite del Campionato europeo di calcio 2012.

Zazzaroni conosce come pochi altri cos’è e come si utilizza “la parola”. Ce ne darà dimostrazione agli Incontri del Caffè, intervistato dal giornalista Alessandro Ferrucci.

Al termine dell’incontro, la Scuola Tessieri, Atelier delle arti culinarie eseguirà uno show cooking con il proprio Chef Stefano Cipollini. Chef Cipollini preparerà per il pubblico del Caffè de La versiliana un risotto zafferano, prosciutto, melone e lavanda, piatto tecnico e innovativo che associa la stagionalità dei prodotti, elemento fondamentale per un buon piatto. In questo caso verranno utilizzati il melone e lavanda insieme a un’ eccellenza Toscana, lo zafferano di San Gimignano DOP. Lo spettatore verrà guidato in questo percorso sensoriale che partirà dal tradizionale prosciutto e melone arrivando a un risultato moderno e fantasioso.

