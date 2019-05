Istituti scolastici dell’Oltreserchio, cresce la collaborazione tra scuola e Comune

LUCCA – Sono stati molti gli argomenti trattai nel corso dell’incontro che le commissioni consiliari lavori pubblici e ambiente e istruzione e cultura, presiedute rispettivamente da Daniele Bianucci e Teresa Leone, e il Consiglio d’istituto del comprensivo di Lucca 7 dell’Oltreserchio, che si è svolto presso la sede della scuola media “Custer Ded Nobili” a Santa Maria a Colle. All’appuntamento hanno partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini e il dirigente scolastico Marco Orsi.

“Proseguono gli incontri che, anche durante questo anno scolastico, stiamo realizzando in tutti gli istituti comprensivi del Comune – spiegano i presidenti delle commissioni, Teresa Leone e Daniele Bianucci – Vogliamo infatti confermare un rapporto periodico ed efficace con le nostre scuole: con le quali desideriamo condividere criticità e progettualità. Da genitori, docenti e personale, è arrivata la richiesta di un’attenzione sempre maggiore nei confronti dell’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità: condividiamo questo impegno, che raccogliamo e per il quale ci daremo da fare”.

“E’ stata un’occasione importante per illustrare gli interventi di edilizia scolastica e di manutenzione in programma, ma anche per raccogliere segnalazioni ed indicazioni: che saranno preziose per le programmazioni future – racconta l’assessore Celestino Marchini – L’impegno per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strutture, infatti, proseguirà di anno in anno, con investimenti che vogliamo sempre crescenti, e con la massima attenzione ad individuare risorse nei bandi a cui sarà possibile accedere”.

Ecco, nel dettaglio, il programma degli interventi per gli edifici del comprensivo Lucca 7.

Scuola media Custer de Nobili: già completata la realizzazione di una batteria di servizi igienici al piano terra, l’impermeabilizzazione della palestra, la tinteggiatura del prospetto ovest e il ripristino dell’intonaco nell’aula informatica; da qui alla fine dell’anno verrà invece realizzato il nuovo cancello per le emergenze, l’impermeabilizzazione di tutta la scuola e la sostituzione parziale delle finestre. Nel biennio successivo, infine, è già in programma il completamento dell’impianto elettrico.

Scuola primaria di Balbano: è recente la realizzazione di uno scivolo; l’adeguamento dell’impianto elettrico partirà quest’anno, e si completerà entro il 2021. E’ invece imminente la riqualificazione del ponte del paese, che metterà in sicurezza l’accesso all’istituto.

Scuola dell’infanzia di Balbano: parte l’avvio dell’adeguamento dell’impianto elettrico.

Scuola dell’infanzia di Fagnano: sono stati già revisionati tutti i giochi presenti, ed è stato revisionato il funzionamento del cancello; quest’anno verranno realizzati un nuovo impianto di smaltimento liquami e un nuovo pozzo di emungimento.

Scuola primaria di Montuolo: sono stati eseguiti interventi manutentori di piccola entità (riparazione sciacquoni, maniglie etc.); sta per partire, invece, l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Scuole dell’infanzia e primaria di Nave: eseguiti interventi manutentori, al via l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Scuola dell’infanzia di Nozzano San Pietro: sono stati sostituito i vetri delle aule.

Scuola primaria Pistelli Nozzano: eseguiti interventi manutentori, parte l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Scuola primaria Sardi di Sant’Alessio: sono stati eseguiti solo interventi manutentori di piccola entità (riparazione sciacquoni, maniglie etc.); in programma il completamento dell’impianto elettrico.

Scuola primaria di San Macario in Piano: sono stati completate manutenzioni.