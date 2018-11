Ist. Paladini e Civitali, Vizzini (M5S): “Necessario risolvere problematiche per salvaguardare la didattica”

LUCCA – “Vogliamo in primo luogo lodare l’impegno e la buona volontà della dirigente scolastica dell’Ist. Paladini, Iolanda Bocci, del personale docente e Ata e degli alunni nel cercare di far andare le cose per il meglio in una situazione di precarietà oggettiva”. Così in una nota l’On. Gloria Vizzini, il Cons. regionale Gabriele Bianchi e il Cons. comunale Massimiliano Bindocci che questa mattina hanno visitato la struttura temporanea dell’Ist. Paladini e dell’Ist. Civitali.

“Il personale scolastico e la dirigenza – continuano gli esponenti M5S – sono riusciti in molti casi a fare di necessità virtù, sfruttando ad esempio un laboratorio di analisi nella palazzina 7 dell’ASL per farne un laboratorio di scienze. Non possiamo, però, non registrare delle evidenti criticità: problemi nel riscaldamento della palazzina, insonorizzazione delle aule-container, mancanza delle LIM (lavagna interattiva multimediale), utili per una didattica innovativa. Abbiamo successivamente fatto un sopralluogo anche nelle aule che ospitano il Civitali all’interno dell’edificio dell’Istituto Carrara: anche lì è necessario un adeguamento degli spazi; le aree per lo sport sono insufficienti e andrebbero adeguate e il laboratorio (di moda) andrebbe isolato dallo spazio circostante tramite pannelli per rendere la didattica più efficiente.

Abbiamo particolarmente apprezzato come gli sforzi nei due Istituti siano tutti tesi a mantenere alto il livello della didattica e anche il morale ma questo equilibrio, già fragile, non può e non deve spezzarsi a causa dei problemi oggi evidenziati. E’ necessario che la Provincia si attivi per rispondere celermente alle eventuali richieste della dirigenza scolastica, richieste non più dilazionabili nel tempo. Infine è essenziale che i lavori sull’edificio di Via San Nicolao partano al più presto per rispettare il cronoprogramma dei lavori” hanno concluso i Portavoce M5S.