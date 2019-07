Iscrizioni, pasti e rette ora è tutto online, Pietrasanta taglia moduli e code uffici

PIETRASANTA – Iscrizioni, pasti e rette ma anche la documentazione per la dichiarazione 730: ora è tutto online. Pietrasanta manda in archivio carta e code agli sportelli. I genitori dei bambini iscritti a nidi e scuole pietrasantine non dovranno più compilare noiosi moduli cartacei o pagare rette e pasti con il bollettino ma potranno farlo, già dal prossimo anno scolastico, via web attraverso l’iscrizione e l’accesso ad un account personale. L’amministrazione Giovannetti fa un nuovo ed importante passo in avanti verso una pubblica amministrazione più digitale, snella ed immediata tagliando costi, tempi e sprechi.

“Vogliamo e stiamo lavorando per un ente moderno, al passo con i tempi e le nuove tecnologie, dove si possa interagire con gli uffici ed usufruire dei servizi erogati da remoto accedendo dal cellulare o dal pc – spiega il Sindaco, Giovannetti –. Ci sono una miriade di servizi che oggi richiedono il dispendio di tempo ed energie che vogliamo trasferire sul digitale. Meno tempo impieghiamo per stare in fila o agli sportelli e più tempo abbiamo da dedicare a lavoro, famiglia e tempo libero. I servizi online che abbiamo attivati sono già moltissimi. Il nostro obiettivo di mandato è snellire e tagliare la burocrazia attraverso il potenziamento dell’infrastruttura digitale. Ora tocca alla scuola”.

I servizi di iscrizione all’anno scolastico ma anche il pagamento delle rette e dei pasti avverrà attraverso uno specifico portale, collegato al sito www.comune.pietrasanta.lu.it, che consentirà all’utente-genitore di avere sempre sotto controllo il suo stato. Il portale è parte integrante del progetto UbiSmart sviluppato dall’azienda PA Digital Spa, azienda leader che sviluppa sistemi informativi specifici per enti pubblici. Il servizio sarà fruibile naturalmente da tutti i browser, da qualsiasi supporto tecnologico ed anche da una apposita App. Anche dal cellulare.

“I genitori con figli in età scolare oggi appartengono alla generazione digitale – analizza Francesca Bresciani, Assessore alla Pubblica Istruzione – e gradiranno molto questo servizio perché li mette nelle condizioni di gestire il pagamento per esempio dei bollettini, i pasti fruiti e tutte le comunicazioni ufficiali dell’ente oltre alla possibilità di scaricare la comunicazione utile alla dichiarazione 730. Oggi questo procedimento era farraginoso sia per gli utenti che per l’ufficio. I genitori potranno iscrivere i figli direttamente online, senza più compilare moduli di carta e senza più dover andare all’ufficio. Introduciamo una semplificazione che porterà molti benefici”.

Per usufruire delle funzionalità del portale è necessario accreditarsi richiedendo le credenziali di accesso mediante lo specifico servizio “Registrazione Utenze Servizi On Line” che prevede l’inserimento dei dati anagrafici, numero di cellulare e indirizzo email. Per i cittadini che già sono in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, vedi anche https://www.spid.gov.it) non sarà necessaria alcuna registrazione in quanto l’identità della persona viene già certificata dal sistema nazionale.

“Grazie a questo nuovo portale – conclude la Bresciani – potremo anche svolgere questionari di gradimento così da raccogliere quante più informazioni utili al miglioramento dei servizi e dei rapporti con i cittadini”.