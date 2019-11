Invisibili evidenze: le iniziative dell’Arcidiocesi di Lucca per la terza Giornata mondiale dei poveri

Particolarmente d’impatto saranno poi le due iniziative in programma per ​sabato 16 e domenica 17 novembre a Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana. La prima è “​Visibili evidenze​”, un’​esposizione fotografica diffusa nei centri delle città, che Caritas diocesana organizza in collaborazione con ​Photolux Festival e ​Fondazione Il Cuore Si Scioglie.​ Alcuni noti fotografi italiani saranno portati in mostra con scatti inerenti al tema della Giornata dei poveri. Gli artisti che hanno prestato le proprie opere sono ​Francesco Zizola​, ​Stefano Schirato e ​Stefano Morelli​. Le fotografie saranno riprodotte su diverse strutture collocate in vari luoghi di passaggio delle città.

La seconda iniziativa del 16 e 17 novembre, “​Povertà al centro​”, prevede invece delle ​installazioni​, riguardanti diversi contesti di povertà, animate da performance attoriali a cura di ​SPAM! Rete per le arti contemporanee​, progetto dell’associazione culturale ​Aldes​, che per l’appunto produce e promuove opere di sperimentazione coreografica. Le installazioni sono state realizzate da ​Daccapo​, il sistema di riuso solidale avviato proprio da Caritas e adesso inserito nel più ampio ecosistema della neonata ​Cooperativa Nanina​. I luoghi in cui saranno collocate le installazioni sono Piazza Napoleone a Lucca, Piazza Campioni a Viareggio e Piazza Vincenti a Castelnuovo di Garfagnana.

Sia l’esposizione fotografica che le installazioni, riportando la povertà al centro dell’attenzione in contesti pubblici, avranno l’ulteriore compito di sollecitare spunti, idee, sensazioni e risposte in chi vi si imbatterà, grandi e piccini. Caritas diocesana raccoglierà tutti questi contributi per poi condividerli attraverso i propri canali social. È possibile restare aggiornati su tutto seguendo l’hashtag ​#povertaalcentro​.

L’ultimo appuntamento è in programma per ​giovedì 24 novembre​, alle ore 15.30. Presso la Cappella Guinigi del Complesso San Francesco (Via della Quarquonia 1/a – Lucca) si terrà “​Liberi dentro​”, un convegno che tratterà l’esperienza di inclusione sociale dei detenuti del Carcere di San Giorgio attraverso il progetto di digitalizzazione della documentazione dell’​Azienda USL Toscana Nord Ovest.​