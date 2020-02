“Intorno all’8 marzo”: tante le iniziative in programma per celebrare la Giornata internazionale della donna

LUCCA – Si chiama “Intorno all’8 marzo” il programma di appuntamenti organizzato dal Comune di Lucca, assessorato alle Politiche di Genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata internazionale della donna e rivolto all’approfondimento di molte aree tematiche. Il dettaglio del calendario è stato illustrato questa mattina dall’assessora alle politiche di genere Ilaria Vietina insieme alla presidente della commissione consiliare per le politiche di genere Teresa Leone, Rossana Sebastiani dirigente della Provincia di Lucca, Cristiana dell’Arsina presidente della commissione pari opportunità, Michela Panigada e Cecilia Carmassi della Città delle Donne, Mery Baldaccini e Maria Angeli del Centro donna, i rappresentanti del Centro italiano femminile, Matteo Guccione di Maschile Plurale, Daniela Caselli del Centro Antiviolenza Luna.

Le iniziative inizieranno mercoledì 4 marzo alle ore 21 con Italia Donati “La maestra dal grembiule rosso” compagnia degli Aironi – al Teatro Ponte a Moriano.

Giovedì 5 marzo alle ore 17 – Presentazione libro “Nonostante te” di Lorella Carli – a Villa Bottini.

Venerdì 6 marzo alle ore 18 – La rivoluzione in Rojava: il villaggio delle donne e la democrazia paritaria con Fabiana Cioni – Casa della memoria e della pace (Castello di Porta San Donato nuova).

Domenica 8 marzo alle ore 10 – In piazza per le donne con le donne – Loggiato di Palazzo Pretorio; alle ore 16,30 al Teatro di Ponte a Moriano “Voci – Impronte femminili nella storia italiana”. Sempre a Ponte a Moriano flash mob “Donne all’ultimo grido”. Inoltre domenica 8 marzo installazione “Donne per l’arte, arte per le donne” – I Fossi dell’arte – Via dei Fossi. Dall’ 8 al 22 marzo nella Sala del Trono di Palazzo Ducale mostra fotografica “Dettagli di donna”

Seguiranno una serie di incontri organizzati nella Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33): martedì 10 marzo alle ore 18 – Paternità oggi; giovedì 12 marzo ore 17 – Parola! Qual è il tuo orizzonte?; sabato 14 marzo – ore 10 – I diritti della donna sono diritti umani; martedì 17 marzo ore 17 – Alcol e genere.

Sabato 21 marzo alle ore 17.30 – Presentazione libro “L’ottava sopra. Lo straordinario quotidiano delle donne” di Patrizia Lazzari – San Micheletto.

Giovedì 26 marzo alle ore 18 – Presentazione libro “Per ammazzarti meglio” di Ilaria Bonuccelli Pinturicchio.

Venerdì 27 marzo alle ore 16,30 “Maschi in crisi? oltre la frustrazione il rancore” Confronto con Stefano Ciccone Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33)

Infine venerdì 3 aprile alle ore 17 – Presentazione libro “Lavoratrici ai margini” di Adriana Nannicini – Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33).