Intervento di messa in sicurezza antisismica Istituto Comprensivo Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – Una scuola sicura, più funzionale e anche più bella. Partiranno nel 2019 i lavori al blocco di edifici che ospitano l’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, presentati oggi (28 novembre) nella sala rosa del Circolo dei Forestieri alla presenza del sindaco Paolo Michelini, il vicesindaco Sebastiano Pacini, l’ingegnere comunale Aldo Gherardi e l’ingegner Livio Paris, dell’omonimo studio di Avezzano che si è aggiudicato la gara per il progetto esecutivo. Il progetto andrà a gara entro l’estate del 2019.

Un lavoro molto complesso, che prevede in primis interventi strutturali per la messa in sicurezza anti-sismica dell’edificio in conformità alle regole tecniche vigenti. L’area su cui insiste l’edifico, infatti, non presenta criticità sotto l’aspetto geomorfologico, idraulico e idrogeologico, ma deve fare i conti con un elevato rischio sismico.

L’intervento, che deve tener conto di alcune prescrizioni sul corretto inserimento ambientale e paesaggistico, si struttura su un restauro conservativo che non produrrà alcun aumento volumetrico, ma anzi è finalizzato al miglioramento in termini di accessibilità, fruibilità e qualità architettoniche del fabbricato, che manterrà la sua funzione attuale.

Il fabbricato è suddiviso in quattro blocchi con una superficie totale di 3500 m/q su più piani. I blocchi A, B e C ospitano aule, segreteria, presidenza e archivio. Il blocco D è rappresentato dalla palestra, anch’essa interessata da lavori di rifacimento del contro soffitto per una superficie di 380 m/q.

Vediamo il dettaglio dell’intervento.

Verrà utilizzato un conglomerato cementizio per il recupero dei pilastri e il consolidamento delle fondazioni. Per il confinamento dei nodi e il rinforzo delle travi esistenti si useranno materiali in fibra di carbonio.

Previste anche nuove finiture interne, molte delle quali necessarie per ripristinare pavimenti e intonaci demoliti per gli interventi di adeguamento.

Sarà realizzata anche una nuova pavimentazione in linoleum per rendere gli ambienti di studio più colorati e gioiosi, contribuendo così a migliorare l’esperienza quotidiana dei bambini anche sotto l’aspetto visivo. I colori per i pavimenti saranno gli stessi utilizzati per le pareti e varieranno a seconda degli ambienti di studio. Solo nei bagni sarà posizionato il gres per una superficie totale di 455 m/q.

Sarà sostituito anche l’intonaco esterno con materiali di prima qualità e una tinta neutra tendente al grigio.

L’ammontare dell’intervento è pari a 1.283.429,59 euro oltre a Iva e spese accessorie. Per completare il cantiere, che potrebbe aprirsi nell’estate 2019 se i tempi della gara lo consentiranno, saranno necessari sei mesi.

“Era uno dei primi punti del nostro programma – ha detto il sindaco Paolo Michelini – e oggi siamo qui a presentarlo. La messa in sicurezza delle scuole è un tema che ci stava particolarmente a cuore. Il plesso della scuola media è uno dei punti più importanti perché tutti i ragazzi del nostro territorio passano da lì. Si tratta di un complesso degli anni ’70 che aveva assoluto bisogno di un intervento di adeguamento, che possiamo eseguire grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno di 1 milione e 700 mila euro“.

“Un grazie a tutta l’amministrazione – ha aggiunto il vicesindaco Pacini – e chi a suo tempo, come l’ex onorevole Raffaella Mariani, ci ha accompagnato e sostenuto per portare a casa questo importante risultato. Credo che in passato a Bagni di Lucca le risorse arrivare siano state poche o nulle, ma noi abbiamo cercato di cambiare passo mettendo in campo una serie di progetti soprattutto nell’ambito della sicurezza degli edifici scolastici. Questo non è il solo, ma è forse il più significativo“.