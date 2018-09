Interventi dell’Enel a San Gennaro per potenziare il sistema elettrico

CAPANNORI – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 24 settembre effettuerà un intervento per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico di Capannori, con particolare riferimento agli impianti che forniscono alimentazione alla località San Gennaro.

Si tratta di lavori propedeutici al restyling delle linee, che si concretizzerà tra il 27 e il 28 settembre con la sostituzione di alcuni conduttori aerei e l’attivazione di nuovi impianti di ultima generazione, su cui saranno installati anche elementi di innovazione tecnologica, più resistenti ed efficienti, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico.

Le operazioni di lunedì devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha diviso in due momenti della giornata, per utenze tra loro diverse, in modo da diminuire i disagi. Questo il cronoprogramma:

– Lunedì 24 settembre, alle ore 9.00 alle ore 14.00, via Menicucci civ. 8, da 12 a 26, da 30 a 32, da 36 a 40, da 44 a 50, da 54 a 58, da 62 a 76, da 80 a 80a, da 1 a 5, da 9 a 11, 15, da 19 a 25, da 29 a 31, 35, 39, 43, 47, da 51 a 61, da 67 a 69, da 73 a 79, 83, 87, da 93 a 97, da 101 a 103; via San Gennaro civ. da 62 a 64/b, da 82 a 86, 1, 79, da 93 a 95, da 99 a 101a, sn (senza numero); via Vitialle civ. da 8/a a 10; via Scioppato civ. 8, sn.

– Lunedì 24 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 16.30, via Menicucci civ 84, da 90 a 92, da 96 a 130a, 130c, 105, 109, 113, da 117 a 119, 123, da 127 a 131, da 135 a 155a, 155d, da 159 a 161, 167, sn; via Castello civ. da 2 a 14, da 18 a 30, da 34 a 44, da 48 a 50, da 1 a 5a, da 9 a 17, sn; via Celli civ. da 4 a 6, da 12 a 22, 52, 1, 17, da 23 a 25, sn; via San Gennaro civ. da 52 a 52a, da 3 a 5, sn; via Colle civ. 2, da 6 a 28, da 32 a 32a, 1, sn; via Vitialle civ. da 2 a 6a, da 1 a 11, sn; via Cimitero civ. 8, sn; via Gelli civ. 56.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.