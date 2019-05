Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi, sul viale Italico e viale della Repubblica

FORTE DEI MARM – Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi, lunedì 20 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 sul viale Italico e sul viale Repubblica per permettere a E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione di effettuare i lavori di manutenzione del sistema elettrico.

In particolare, sul viale Italico saranno interessati i civici 1, da 1d a 3, da 41 a 43, 40, 44.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803 500 lunedì 20 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, per interventi di manutenzione della rete elettrica.

