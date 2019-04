FORTE DEI MARMI – Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi: mercoledì 8 maggio dalle ore 13.00 alle 17.00 in via Balilla, Via Dei Mille, Via Trento, Via Milano, Via Risorgimento, Via Michelangelo, Via Mazzini e Via Sant’Ermete e giovedì 9 maggio dalle ore 13.00 alle 17.00 in Piazza Garibaldi e Via Mazzini per permettere a E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione di effettuare i lavori di manutenzione del sistema elettrico.

In particolare, mercoledì 8 maggio in Via Balilla saranno interessati i numeri civici da 10 a 18, da 22 a 24, 30, 5, da 9 a 15, da 19 a 21; in Via Dei Mille da 5 a 9, da 13 a 13a, da 13p a 15b, da 19 a 2, da 48 a 20; in Via Trento 11, da 47 a 53, da 57b a 65, 62, da 74 a 76a, da 80b a 82, 90; in Via Milano 3, da 7 a 15, 19, da 8 a 16 in via Risorgimento da 11 a 15; in Via Michelangelo da 12 a 16; in Via Mazzini 14a, 20 e in Via Sant’Ermete il numero civico 4.

Giovedì 9 maggio, invece saranno interessati in Piazza Garibaldi i civici da 1 a 3a, 2d,2f e tutta via Mazzini.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.