CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Sempre più intense le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Castelnuovo Garfagnana con un crescente dispositivo giornaliero a presidio del territorio della Media Valle del Serchio e della Garfagnana, con una proiezione media giornaliera nelle ventiquattro ore di 25 pattuglie in abiti civili con auto senza colori d’istituto e con mezzi in livrea istituzionale composte da militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle 11 Stazioni dislocate sul territorio.

La presenza sul territorio volta alla prevenzione e repressione dei reati in genere è stata caratterizzata da numerosi posti di controllo effettuati su tutte le arterie stradali, verifiche negli esercizi pubblici e nei maggiori luoghi di aggregazione o di rifugio per cittadini extracomunitari, quali Stazioni FFSS e casolari abbandonati, interventi di soccorso a persone e/o automobilisti in difficoltà e quelli per motivi di polizia giudiziaria e/o per ricomporre dissidi tra privati.

Tra i tanti risultati conseguiti si segnala:

1. in Coreglia Antelminelli l’arresto di una donna 32enne del posto gravata da un provvedimento di esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 21 mar 2019, dovendo la stessa espiare la pena di mesi 10 e giorni 20 per calunnia continuata in concorso nei confronti del proprio legale accusato falsamente di patrocinio infedele;

2. denuncia in stato libertà all’autorità giudiziaria, patenti ritirate e veicoli sottoposti a fermo amministrativo per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di:

a. un uomo 51enne di nazionalità straniera con precedenti di polizia, controllato alla guida dell’autovettura della moglie convivente a Borgo a Mozzano – località Mao, patente di guida ritirata;

b. un uomo 31enne di nazionalità straniera alla guida della propria autovettura, a Coreglia Antelminelli – frazione Ghivizzano, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con feriti a seguito del quale è stato sottoposto ad accertamento alcotest che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l;

3. in Altopascio tratto in arresto una donna 27enne originaria di Messina e residente a Altopascio, con precedenti di polizia, poiché gravata da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso per condanna passata in giudicato, (pena definitiva) in data 08 marzo 2019 dall’Ufficio Esecuzioni Penali – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lucca, dovendo la stessa espiare la pena della reclusione di anni 3 oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di euro 1.000 – comminata dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di concorso in rapina aggravata continuata.

Il reato è stato commesso il 28/04/2013 insieme ad una complice ai danni di una persona anziana, all’epoca 79enne, di Lucca. Il pomeriggio del 27 aprile 2013 le due donne hanno occasionalmente conosciuto l’anziano signore nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca convincendolo a dare loro un passaggio in auto e facendosi accompagnare fino a Ponte a Moriano, ove, appena giunti nella zona centrale, una delle due donne chiedeva di fermarsi in un bar ad acquistare degli aperitivi per poter festeggiare il suo compleanno.

Dopo l’acquisto delle bevande le donne hanno indotto l’uomo a consumare l’aperitivo in un luogo un po’ appartato, verosimilmente convinto dalla disponibilità di una delle due a consumare un rapporto sessuale. All’alba del giorno seguente, in Borgo a Mozzano lungo la via per San Romano di Motrone, un automobilista ha notato il povero malcapitato mentre vagava a piedi in stato confusionale dando l’allarme al 112. Sul posto i carabinieri intervenuti hanno soccorso l’anziano, trasportato dal 118 all’Ospedale di Lucca, appurando che lo stesso era stato derubato dei soldi che aveva nel portafoglio.

L’attività d’indagine condotta dai militari del Nucleo Operativo congiuntamente a quelli della Stazione di Borgo a Mozzano, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere, già poco dopo tempo, inconfutabili elementi di reità a carico di entrambe le responsabili, le quali, si è scoperto, avevano versato nel bicchiere dell’uomo una sostanza narcotizzante – mischiata con la bevanda – che lo ha stordito facendolo addormentare, consentendo così alle donne di derubarlo facilmente della somma di 80,00 euro. Di seguito le rapinatrici hanno abbandonato la vittima a bordo della sua autovettura parcheggiata ai margini della strada della zona isolata.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale di Firenze.

4. in Barga deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un cittadino extracomunitario della Liberia 41enne, disoccupato e pregiudicato, perché sottoposto ad un controllo di polizia nei pressi del centro cittadino esibiva una carta d’identità rilasciata dal Comune di Lucca all’inizio del corrente anno. Un approfondimento da parte degli operanti ha permesso di acclarare che il documento d’identità è stato ottenuto dall’anagrafe mediante attestazione di una denuncia di smarrimento che il soggetto ha presentato nel novembre del 2018 presso il Commissariato di P.S. di Viareggio, ove ha dichiarato falsamente di aver smarrito la sua carta di soggiorno, senza esserne stato in possesso poiché, in realtà, risultato privo di permesso scaduto di validità nel settembre 2013 e non più rinnovato. Inoltre i carabinieri, da ulteriori accertamenti, hanno appurato una discrasia relativa alla data di nascita, dichiarata nel corso di più circostanze, dal 2011 ad oggi, nel corso delle quali l’interessato è stato censito più volte. Dopo le formalità di rito alla persona è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Barga per anni 3.