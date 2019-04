Instore: Mostro allo Sky Stone di Lucca per presentare il nuovissimo “The Illest vol.2″

LUCCA – Dopo il successo di ‘Ogni maledetto giorno’, il rapper Mostro torna con un nuovo disco e, ovviamente, non poteva mancare l’appuntamento con Lucca per la presentazione, dove arriva per la terza volta. Sabato 27 aprile, a partire dalle 14:30, infatti, Mostro sarà allo Sky Stone & Songs per presentare ‘Illest vol.2’ e incontrare i suoi fans.

Mostro – al secolo Giorgio Ferrario – classe ’93, è un rapper in forza alla Honiro, prodotto dalla forte scuola romana del rap, dalla quale provengono anche Gemitaiz e Briga. Ha subito conquistato l’attenzione con i suoi lavori, sia in collaborazione con LowLow, sia come solista. Su tutti spicca ‘La nave fantasma’ del 2014 e ‘The Illest vol.1’ del 2015, entrambi realizzati con la colloraborazione del produttore Yoshimitsu. ‘Ogni maledetto giorno’ del 2018 ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita e ha ottenuto in pochissimo tempo la certificazione di ‘disco d’oro’. ‘The Illest vol.2’ è stato anticipato dal singolo ‘Cani Bastardi’ ed è stato ristampato anche il primo volume di ‘The Illest’, oramai esaurito da tre anni.

‘The Illest vol.2’ è stato prodotto dal duo Enemies e contiene 12 tracce di puro rap, dove spiccano i duetti con Madman e Nick Sic.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it