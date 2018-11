Instore – allo Sky Stone & Songs di Lucca arriva il rap indipendente di Jamil

LUCCA – Il rap più attuale è nuovamente protagonista allo Sky Stone & Songs: lunedì 26 novembre, a partire dalle 18:30 sarà ospite del negozio Jamil, che presenterà il suo nuovo album ‘Most Hated’ e incontrerà i suoi fans.

Jamil, classe ’91, è originario di Verona e inizia con il rap ascoltando i primi rapper della sua città. Scrive e recupera materiale, fino a quando non dà luce ai suoi primi video autoprodotti. Reclutato da Vacca come elemento di spicco della neonata ‘Voodoo Cod’, Jamil è uno dei nomi nuovi e più interessanti del periodo. Nel 2009 pubblica, assieme al rapper Mani, il mixtape ‘Green Street e nel 2012 esce ‘Black Book Mixtape’ che rinnova l’interesse del pubblico e attira giudizi positivi da parte della critica. Nel 2014 arriva l’album ‘Del Padre, Del Figlio’ insieme a Vacca e, lo stesso anno, esce anche ‘Il Nirvana’, suo primo album licenziato dall’etichetta Produzioni Oblio e distribuito da Universal, dove sono contenuti i featuring di Vacca e di altri rapper italiani molto importanti come Emis Killa e Mondo Marcio. Nel 2016 esce il secondo volume di ‘Black Book Mixtape’, dove si trovano molti featuring importanti quali Tormento, Madman, Gemitaiz, Egreen, Nto, Canesecco e, come sempre, Vacca.

Tra i tratti peculiari di questo rapper, famosi sono i suoi ‘dissing’, come quello con Noyz Narcos, uno dei più ‘vivaci’, ma sono passate alla storia anche le sue rime contro Kill Mauri, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Fedez, per citarne alcuni. Anche quest’anno non si è smentito e sotto la scure delle sue rime è finito uno dei più famosi esponenti della trap, Vegas Jones.

Adesso arriva il nuovo album, ‘Most Hated’: «E’ da anni che faccio musica gratis senza chiedere niente a nessuno – ha scritto sul suo profilo Fb –. Anni che lavoro a questo progetto, allo stesso tempo ho cercato di rimanere attivo regalandovi singoli e collaborazioni. Finalmente ci siamo. Il mio nuovo disco è fuori. Ho bisogno di ognuno di voi, ora come non mai: acquistate tutti una copia del mio nuovo album così da poter continuare questo viaggio da indipendente. Nella mia vita ho sempre saputo che siete la mia forza e che sarebbe arrivato il momento di dimostrarlo a tutti: facciamo capire a ‘sti rapper raccomandati che ci siamo anche noi».

