Instore: allo Sky Stone il rapper senza volto Junior Cally incontra i fans e presenta “Ci entro dentro”

LUCCA – Nessuno sa quale sia il suo volto. Potremmo incontrarlo ogni giorno in metropolitana se stessimo a Roma, ma non lo sapremmo, perché lui si esibisce esclusivamente con la maschera antigas. Junior Cally, il rapper con la maschera, è allo Sky Stone & Songs mercoledì 14 novembre a partire dalle 18 per presentare ‘Ci entro dentro’, il suo nuovo album e incontrare i suoi fans.

Ventisette anni e l’anonimato più assoluto, Junior Cally ha scelto di restare una figura senza volto, tanto da coinvolgere tutti coloro che lo circondano in questo ‘anonimato’: anche i genitori e la sua compagna, infatti, nelle foto ufficiali compaiono solo ed esclusivamente con la maschera antigas. In questo modo anche i fans più accaniti non riescono a risalire alla vera identità del rapper romano e l’alone di mistero che lo circonda lo rende ancora più interessante.

‘Ci entro dentro’ è il primo disco, dopo una serie di successi ‘web’: Junior Cally ha infatti iniziato a essere conosciuto nel 2017 con i brani ‘Alcatraz’ e ‘Guantanamo’, sebbene sia ‘Magicabula’ il pezzo che segna la svolta e lo consacra come una delle realtà più interessanti della scena hip-hop italiana: in breve raggiunge i 7,8 milioni di visualizzazioni su YouTube e il disco d’oro digitale. L’album ‘Ci entro dentro’ è tutt’altro che scontato: testi molto curati, uno stile diretto e pungente, perfetto anche nei testi più intimi e introspettivi.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it