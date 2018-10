Installato un Dae a Borgo Giannotti in memoria del dottor Decio Pacini

LUCCA – Continua a crescere il numero dei dae in giro per Lucca, gli utili defibrillatori salvavita necessari in caso di arresto cardiaco, posizionati nei vari punti strategici della città. Sulle orme del progetto “Il Cuore batte per Lucca”, ideato e promosso dall’associazione Mirco Ungaretti Onlus con la quale il centro storico e tutto il territorio provinciale hanno iniziato a dotarsi di questi dae salvavita, stavolta è grazie alla generosità delle famiglie Pacini, Fazzi e Coli, in memoria del dott. Decio Pacini, e con il supporto della Misericordia di Lucca che è stato installato un altro defibrillatore a libero uso della cittadinanza.

Il nuovo apparecchio è stato infatti posizionato in Piazza della Croce a Borgo Giannotti, e oggi è già pronto e funzionante per essere adoperato in caso di bisogno. “Abbiamo provveduto alla sistemazione del dae per volere delle famiglie Pacini, Fazzi e Coli che lo hanno acquistato in memoria appunto del dottor Decio Pacini” – riferisce il direttore dell’ Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, Sergio Mura, – “aderendo al progetto della Mirco Ungaretti, abbiamo provveduto all’installazione in una zona tutt’oggi ancora sprovvista, rendendo cosi cardioprotetta anche la numerosa comunità di Borgo Giannotti”.

Prosegue quindi senza sosta la cardioprotezione nella città di Lucca e nella provincia, che si sta sempre di più identificando come una delle città pilota di tutta Italia in questo importante ambito.