Installati tre DAE alle Bocchette per una cardio-protezione dell’intera comunità industriale

CAMAIORE – L’area industriale de Le Bocchette da oggi conta ben tre DAE, defibrillatori semi automatici, installati grazie al Consorzio Le Bocchette.

Tre defibrillatori posizionati in tre punti strategici, uno in Via dei Carpentieri presso l’ingresso della sede del Consorzio, uno in Via Di Vittorio, angolo Via Dei Metalmeccanici ed uno in Via Del Commercio, in prossimità di Via Pastore e Via Gianneschi.

Tre DAE, di ultimissima generazione e di facile utilizzo, a disposizione di un’area industriale che vede ogni giorno, circa 3500 persone che la vivono e la percorrono. Lavoratori, imprenditori, fornitori, oltre che le famiglie che vivono all’interno dell’area e le persone che semplicemente anche per caso, attraversano l’area industriale.

Un progetto nato per il bene della comunità che sposa un’opportunità, quella appunto di salvare vite umane.

Un atto di cardio protezione estremamente importante a disposizione di tutti per il bene della Comunità. I dae sono stati inaugurati stamani, alla presenza di tante persone intervenute ad accogliere e ad ascoltare la bella tavola rotonda che ha visto la presenza del Dr. Andrea Ghidini Ottonelli, cardiologo presso l’Unità Opertiva Complessa dell’ospedale Versilia, il Dr. Andrea Giorgi, cardiologo e responsabile del servizio pace make dell’ospedale San Luca di Lucca, con una straordinaria testimonianza, il racconto di una storia a lieto fine, di chi il defibrillatore l’ha conosciuto e l’ha vissuto sulla sua pelle.

Un progetto importante che arricchisce la copertura del territorio ed entra a far parte del progetto Capezzano Sicura, progetto promosso dalla Misericordia di Capezzano Pianore, partener anch’essa della bella iniziativa.

Alla tavola rotonda tante persone, tanti imprenditori e molte le autorità presenti.

Presente all’inaugurazione anche l’Associazione Roberto Pardini, importante associazione nata nel 2010 per prevenire la morte improvvisa cardiaca attraverso la diffusione dei defibrillatori.

Il Consorzio Le Bocchette, nelle prossime settimane, grazie ancora alla collaborazione della Misericordia di Capezzano Pianore, i medici intervenuti, l’Associazione Lions Club Viareggio Riviera, si attiverà per l’attivazione di più corsi di formazione gratuiti, in grado di preparare più persone, all’utilizzo di questi straordinari strumenti salvavita.

Strumenti facili da utilizzare che possono davvero essere utilizzati da tutti senza far danni alla persona in arresto cardiaco.

Un progetto quello del Consorzio, in linea con le molteplici attività portate avanti negli anni, come l’APEA, pensata per migliorare l’area industriale non solo dal punto di vista urbanistico ed ambientale ma anche sociale.

Il Consorzio ringrazia l’Amministrazione Comunale intervenuta nella figura del Sindaco e dell’Assessore Alessandro Del Dotto e l’Assessore al Sociale Anna Graziani oltre che gli altri partner che hanno sostenuto la bella iniziativa. In particolare l’Associazione Lions Club Viareggio Riviera, con il suo Presidente Cataldo De Gaudio, la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, il Campus Maior, Autoitalica, Elettroimpianti GF, il Centro Antincendio, Infall, Delfino srl e Outsider oltre che alcuni imprenditori che in maniera riservata hanno voluto sposare la bella iniziativa.

Un grande atto di sensibilità per un’area industriale che ha ancora voglia di crescere e di fare la differenza.