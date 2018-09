Inizio autunno di superlavoro per i Carabinieri di Media Valle e Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Tanti controlli a tappeto da parte dei carabinieri, che non fermano la propria attività preventiva sia in Media Valle sia in Garfagnana anche dopo il termine dell’operazione ‘Estate Sicura’.

La Compagnia carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, in aggiunta agli ordinari servizi preventivi giornalieri, ha infatti incentrato l’attività specifica sulla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al controllo della circolazione stradale. Sono stati attuati diversi posti di controllo lungo le maggiori vie di comunicazione e compiute verifiche nei locali pubblici e nei principali luoghi di aggregazione.

Nel complesso l’attività istituzionale, che ha visto l’impiego 8 pattuglie, ha consentito di sottoporre a controllo: 6 esercizi pubblici e luoghi di aggregazione nonché ha permesso di controllare 47 autoveicoli/motocicli, con l’identificazione di 69 persone, delle quali 8 pregiudicate.

Sono, inoltre state controllate 7 persone sottoposte a misure di sicurezza arresti/detenzione domiciliari.

I RISULTATI – Questi controlli hanno permesso di elevare 5 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada. Sono, inoltre, state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza e, in uno dei due casi, è stata elevata una multa di 532 euro con la decurtazione di 10 punti di patente a carico di un uomo di 69 anni di Bagni di Lucca, che era stato fermato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile sulla Ss12 a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano. L’uomo, una volta sottoposto al controllo dell’alcoltest è risultato avere un tasso alcolico di 0,73 g/l, molto al di sopra dei limiti consentiti per legge.

E’ stato poi denunciato e ha perso 10 punti dalla patente un ragazzo di 23 anni, di origine marocchina, che vive a San Romano di Garfagnana: anche lui è stato sottoposto all’alcoltest durante i rilievi che i carabinieri stavano effettuando a seguito di un incidente con feriti lievi che si era verificato sulla Srt445 in località Acquabona nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Il ragazzo, a seguito di questi controlli, aveva un tazzo si 2,09 g/l.

A Fornaci di Barga, i militari dell’Arma hanno rintracciato un uomo di 41 anni, di origine lituana e che vive a Lucca, sebbene di fatto sia senza fissa dimora. Già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, poiché era stato fatto segno di un ordine di revoca del decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dello stesso ordine per scontare la pena residua di un anno, 4 mesi e 12 giorni di reclusione, nonché la multa di 500 euro. Il reato che il quale deve scontare la pena è un furto commesso in un negozio, commesso nel mese di ottobre del 2016. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Lucca.

ETILOMETRO KILLER – Non si scappa all’etilometro: negli ultimi 10 giorni il Nucleo Radiomobile, oltre ai suddetti risultati, ha eseguito numerosi controlli con l’etilometro, ha elevato 33 contravvenzioni per violazioni varie al Codice della strada, con il ritiro di 6 patenti di guida, di cui 4 per guida in stato di ebbrezza.

Di queste ultime violazioni 1 per guida in stato di ebbrezza di natura amministrativa per un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e 2 per guida in stato di ebbrezza di natura penale – con deferimento in stato di libertà all’A.G. – per un tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, n. 1 per guida in stato di ebbrezza di natura penale – con deferimento in stato di libertà all’A.G. – per un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.

Di seguito, n. 2 persone sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza manifesta in luogo pubblico e 1 ragazzo 23enne di Bagni di Lucca è stato deferito in stato di libertà all’A.G., a seguito di un controllo stradale eseguito a Barga, per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico celato all’interno dell’auto nel porta oggetti della portiera.