Iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio alla scuola primaria di San Colombano

CAPANNORI – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico nei pressi della scuola primaria di San Colombano. La nuova area di sosta ospiterà 15 posti auto, di cui 2 per disabili e sarà a servizio, in particolare, degli utenti della struttura scolastica che attualmente hanno a disposizione uno spazio limitato per la sosta, ma anche di tutti coloro che vorranno recarsi alla chiesa e all’area a verde di prossima realizzazione.

Il nuovo parcheggio sarà in asfalto, mente i posti auto saranno del tipo ‘prato armato’. Gli stalli saranno circondati da un marciapiede che permetterà di attraversare la zona ed accedere alla scuola in sicurezza. Saranno inoltre posizionate alcune alberature e sarà realizzata una adeguata illuminazione. L’accesso al parcheggio avverrà da via di S.Antonio, a senso unico, con uscita in via Vecchia di Villa Fontana.

La realizzazione del parcheggio rientra in un più ampio progetto di riqualificazione promosso dall’amministrazione Menesini per riqualificare l’area compresa tra la ex chiesina di Rimortoli e la scuola che, per un investimento complessivo di 200 mila euro, prevede anche la realizzazione di un’area a verde attrezzato nell’area adiacente la ex chiesina.

“Con la realizzazione di questo nuovo parcheggio andiamo a migliorare la sosta nei pressi della scuola primaria anche a vantaggio della sicurezza – spiega il sindaco Luca Menesini che in occasione dell’avvio dei lavori ha compiuto un sopralluogo sul posto insieme al consigliere comunale Pio Lencioni-. Un intervento importante a favore soprattutto degli utenti della scuola, ma anche di tutti i cittadini, che di fatto dà il via ad una più ampia opera di riqualificazione di una zona importante della frazione di San Colombano, ovvero l’area compresa tra la scuola stessa e la ex chiesina di Rimortoli. Oltre a parcheggio sarà infatti realizzato un vero e proprio parco attrezzato, quindi un nuovo spazio verde a disposizione della comunità, che andrà anche a valorizzare ulteriormente l’edificio storico risalente al XII secolo che abbiamo restaurato nella parte strutturale nel 2014 in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Sovrintendenza”.

Il parco, che sarà collegato alla chiesina ma indipendente dall’edificio, sarà suddiviso in tre aree definite da alcune volumetrie elementari e caratterizzanti, determinando spazi versatili ed adattabili a svariate funzioni. Caratteristica della nuova area verde, che vedrà la presenza di alberature, sarà l’utilizzo di elementi che determinano una forte caratterizzazione del contesto recuperando l’identità del luogo.