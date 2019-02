Iniziati i lavori di restauro alla Porta dei Mariani, centro storico di Altopascio

ALTOPASCIO – Iniziati oggi (martedì 19) i lavori di restauro alla Porta dei Mariani, uno dei monumenti storici di Altopascio. L’intervento, sostenuto dall’amministrazione D’Ambrosio, consentirà di mettere in sicurezza l’edificio, luogo-simbolo del territorio e lasciato per molti anni in uno stato di incuria e di abbandono.

«Nell’ambito del piano di recupero, restauro e ristrutturazione del patrimonio storico-artistico, edilizio e infrastrutturale presente sul nostro territorio – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci – Abbiamo fatto alcune verifiche di carattere strutturale sulle due porte di accesso al centro storico, Mariani e Vettori, e abbiamo scoperto che ci sono dei problemi strutturali su cui è necessario intervenire. Su entrambe non si interveniva da parecchio tempo. Ora riusciamo a sostenere l’opera di restauro per la Porta dei Mariani, mentre per quella dei Vettori, i cui lavori richiedono risorse ingenti, stiamo aspettando l’esito del bando ministeriale. Questi lavori non ci consentiranno solo di rispondere a un’esigenza di sicurezza, ma anche di riportare a nuova vita uno dei monumenti-simbolo della nostra storia: un progetto che rientra nel piano più ampio, promosso e sostenuto sempre dall’amministrazione, di rinascita delle Mura castellane altopascesi, del parco che le circonda, del monumento dei silos dei granai e quindi, di conseguenza, delle piazze storiche».

GLI INTERVENTI. I restauri sono portati avanti da ditte specializzate attraverso passaggi ben definiti. Oltre alla pulizia superficiale del paramento murario con la rimozione del muschio

presente, l’edificio verrà trattato con agenti disinfestanti e con desalinizzanti. Si procederà poi al consolidamento della muratura della torretta sulla porta dei Mariani, al restauro del paramento murario con la reintegrazione di lacune e il risanamento strutturale delle murature lesionate e al restauro delle superfici in pietra serena dei portali.