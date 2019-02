Inizia dal 19 febbraio il trasloco nella nuova sede della polizia municipale

FORTE DEI MARMI – Manca poco al trasferimento nella nuova sede della Polizia in via Provinciale a Forte dei Marmi.

Già da martedì 19 febbraio verrà dato inizio al trasferimento di alcuni uffici. Il trasloco proseguirà con spostamenti programmati dei vari settori, in modo da garantire sempre l’efficienza e la continuità dei servizi svolti dal Comando.

“Ringrazio tutto il corpo della Polizia Municipale per l’impegno che sta dimostrando anche in questa occasione – commenta Massimo Lucchesi, consigliere delegato al Commercio – prodigandosi per agevolare le tempistiche necessarie per lo spostamento, pur continuando a svolgere le mansioni ordinarie”.