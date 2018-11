Inglese per il commercio: incontro gratuito in Confcommercio grazie ai Giovani Imprenditori

LUCCA – Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lucca e Massa Carrara per gli operatori del commercio.

Dopo il seminario sul visual merchandising, il prossimo incontro riguarderà la lingua inglese.

In una città a vocazione turistica come la nostra infatti è sempre più fondamentale conoscere l’inglese, soprattutto per chi è al commercio: sono sempre più i clienti stranieri e non saper comunicare con loro significa perdere occasioni di vendita.

Per questo il Gruppo Giovani propone un incontro gratuito di due ore con il docente di inglese Gerard Malanca nel quale saranno illustrate le prime tecniche di approccio in inglese, le frasi più utili a non far scappare il cliente, anche per chi non conosce la lingua!

Un incontro che si terrà con l’efficace format del role play, molto pratico e sicuramente utile per tutti gli interessati a prescindere da loro livello di conoscenza della lingua.

Il corso si svolgerà lunedi 19 novembre 2018 dalle 10 alle 12 a Lucca presso la Sede di Confcommercio in Via Fillungo 121.

La partecipazione è gratuita per titolari e collaboratori: per info e adesioni 0583/473157, guerrierilorenzo@nullconfcommercio.lu.it