Inediti di Giacomo Puccini a Lucca Classica

LUCCA – Nella programmazione di Lucca Classica Music Festival ancora una proposta di composizioni inedite di Giacomo Puccini, in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini, l’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini e quest’anno anche con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini.

L’accurato lavoro di ricerca e ricostruzione nel 2017 ha portato a presentare, in occasione del Festival, 45 minuti di musica per organo mai ascoltata prima. Nel 2018 è stata la volta di “Lento e armoniosamente”, un brano per pianoforte dal tono languidamente sornione e ammiccante.

Quest’anno, in occasione della quinta edizione di Lucca Classica, si torna nella chiesa di San Pietro Somaldi, con Liuwe Tamminga, primo interprete degli inediti presentati nel 2017. Il concerto del 5 maggio (alle 12.15 con replica alle 16.15) prevede l’esecuzione di altri 22 brani per organo in prima ripresa in tempi moderni. Il catalogo dei brani organistici si è ulteriormente arricchito grazie a importanti ritrovamenti nell’Archivio Puccini di Torre del Lago.

Il concerto ricostruisce la corretta prassi esecutiva dei versetti per organo, con l’esecuzione dei brani in canto gregoriano (Kyrie, Gloria, Magnificat) ai quali si alternavano. I brani in canto gregoriano saranno eseguiti da cantori specializzati, Vincenzo Di Donato, Matteo Valbusa, Brad Carlton Sisk. Il pubblico avrà così un’idea precisa del contesto in cui erano inseriti i brani organistici ritrovati. Il concerto è a ingresso gratuito con tagliando da prenotare alla biglietteria del Teatro del Giglio.