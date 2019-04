Incrocio all’osteria a Lammari: iniziati i lavori di potenziamento dell’impianto semaforico

LAMMARI – Hanno preso il via stamani (mercoledì) i lavori di miglioramento della sicurezza stradale all’incrocio in località Osteria a Lammari. L’opera si concentra nella zona dell’impianto semaforico, che sarà reso più visibile e dotato di attraversamenti pedonali a chiamata e accessibili ai non vedenti. Per l’occasione l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni, e il consigliere comunale Guido Angelini (Pd) hanno effettuato un sopralluogo.

“Un’importante opera in uno dei più sensibili snodi viari del territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. Il potenziamento dell’impianto semaforico rientra nel progetto ‘Strade sicure’ portato avanti da tempo dall’amministrazione comunale, con interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e per la tutela dei pedoni. È proprio in quest’ottica che l’incrocio sarà dotato di due attraversamenti pedonali che permetteranno alle persone, anche quelle non vedenti, di raggiungere in più sicurezza le attività commerciali e gli studi medici che si trovano nell’area, nonché di proseguire lungo la pista ciclo pedonale di via Lombarda”.

“Un intervento atteso, che dimostra la forte attenzione dell’amministrazione Menesini sul tema della sicurezza stradale – aggiunge il consigliere Guido Angelini -. La particolare conformazione dell’incrocio, con gli edifici a ridosso delle strade, non consente tecnicamente di realizzare una rotatoria. È per questo che abbiamo preso l’impegno di potenziare il semaforo, rendendolo più visibile sia alle auto sia ai mezzi pesanti, nelle ore con più luce, grazie a lampade a led di ultima generazione e a un’ulteriore lampada più alta per chi proviene da Lucca. Le opere che sono iniziate stamani contribuiranno anche a rendere più fruibile l’area vicino al semaforo perché gli attraversamenti pedonali permetteranno un migliore collegamento con la pista ciclopedonale e con le attività”.

Stamani (mercoledì) è stata installata una nuova centralina, di ultima generazione, che permetterà una migliore gestione dell’impianto. I lavori proseguiranno la prossima settimana con la sostituzione delle lampade semaforiche di vecchio tipo con quelle di nuove generazione, a led, che garantiranno una migliore visibilità dei colori, anche durante le ore più luminose della giornata. In più verrà posizionata un’ulteriore lampada semaforica, su un braccio sopra quello attuale, in via delle Ville per chi proviene da Lucca. L’intervento sarà completato dagli attraversamenti pedonali a chiamata: uno in via Lombarda fra il bar e gli studi medici, il secondo in via delle Ville fra il bar e la macelleria.