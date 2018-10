Incontro sull’economia circolare e non solo sabato al Polo Tecnologico di Segromignio

CAPANNORI – L’economia circolare sarà al centro dell’incontro in programma sabato 6 ottobre alle 13:30 al Polo teconologico di Segromigno in Piano, organizzato dal Centro Ricerca Rifiuti Zero, Zero Waste Italy e l’Associazione

Ambiente e Futuro organizzano un importante meeting che attrarrà pezzi

importanti dell’industria del riciclo a Capannori.

Si parla molto di economia circolare per promuovere sana economia ma poche sono le concrete iniziative. Questa, insieme alla iniziativa che ha portato al progetto “Ecopulplast” (che sarà presente al workshop) è un concreto contributo che esce dalla sterile “retorica” e mira a promuovere vera “incubazione d’impresa” per dare concretezza agli obiettivi del riciclo. Come da programma non solo ci saranno i rappresentanti della grande distribuzione del settore (il Presidente di AIRES Italia) ma anche esperienze industriali come TRED di Livorno che recupera i frigoriferi, Dismeco di Marzabotto che recupera le lavatrice) ma anche il mondo delle cooperative sociali oltre al presidente di ASTRI del distretto del tessile di Prato (che rappresenta 35000 addetti). L’obiettivo è promuovere buone pratiche di recupero dei RAEE (sia

inteso come recupero di parti funzionali quali motorini di lavatrice, cestelli

dei frigo ecc, sia di metalli anche preziosi dal riciclo di computer ed elettrodomestici). La partecipazione è aperta a tutti i cittadini.