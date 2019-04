Incontro conclusivo a Villa Bertelli del progetto “Partecipiamo il paese”

FORTE DEI MARMI – Venerdì 12 Aprile alle ore 21:00 a Villa Bertelli si terrà l’evento conclusivo del progetto Partecipiamo il Paese durante il quale verranno presentati i risultati dei lavori svolti negli ultimi 6 mesi, dai cittadini e dagli uffici comunali di riferimento, per contribuire alla crescita e al benessere del territorio.

Il progetto, cofinanziato per le sue caratteristiche innovative con un contributo dell’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana, aveva l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle associazioni e dei cittadini per sviluppare la consapevolezza, la responsabilità e la collaborazione degli stessi in quanto parte attiva nelle azioni di governo del territorio.

“Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto, grazie sia all’impegno della squadra composta da politici e tecnici dell’Amministrazione Comunale, che ha lavorato operativamente, e grazie ai tanti Fortemarmini che hanno deciso di dare il proprio contributo partecipando agli incontri nei quartieri – afferma il Sindaco Bruno Murzi. Abbiamo comunque la consapevolezza che questo non è un punto di arrivo, ma di partenza, per poter realizzare una nuova governance che renda Forte dei Marmi un comune partecipato”.

All’incontro di venerdì sera, aperto a tutta la cittadinanza, verrà presentata la nuova governance che è stata disegnata proprio in seguito all’esperienza maturata dal progetto. L’idea è che attraverso momenti partecipativi, pubblica amministrazione, associazioni e cittadini elaborino proposte che, dopo trasparenti processi di valutazione, possano trasformarsi in progetti. Tali progetti saranno poi co-progettati e co-realizzati, a seconda delle tematiche specifiche, da gruppi di lavoro composti dai cittadini interessati, dalle associazioni e dagli uffici comunali coinvolti.

“Durante l’incontro, che si svilupperà come tavola rotonda cui parteciperanno sia tecnici che politici, sarà anche presentato il Quaderno dei Risultati in cui abbiamo cercato di dare risposte puntuali a tutte le segnalazioni dei cittadini che sono venuti agli incontri: dal problema abitativo al verde pubblico e privato, dalla viabilità ai rifiuti, dai servizi alla sicurezza. Sono emerse tante proposte interessanti e ci auguriamo che tutti i cittadini volenterosi vogliano aiutarci a dare loro concretezza”, aggiunge Sabrina Nardini, consigliere delegata alla Partecipazione.

“Il dialogo e la collaborazione che questa Amministrazione vuole continuare a portare avanti è infatti la base per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole in cui ognuno fa la sua parte per il raggiungimento di obiettivi condivisi” conclude il sindaco Murzi.