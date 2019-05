Incontro amministrazione comunale e Luccasenzabarriere

LUCCA – Come annunciato nei giorni scorsi, si è tenuto in questi giorni l’incontro tra gli assessori comunali Giovanni Lemucchi e Celestino Marchini, i tecnici dell’ufficio traffico e alcuni rappresentanti dell’associazione Lucca senza barriere, guidati dal presidente Domenico Passalacqua.

Sul tavolo diverse questioni, alcune delle quali verranno affrontate e gestite nell’immediato futuro: la prima, riguardante la regolarizzazione di uno stallo per disabili assegnato, sarà risolta per il prossimo lunedì; la seconda, invece, relativa ad alcuni casi per i quali l’associazione chiede la possibilità di avere il posto per disabili con contrassegno, sarà portata entro la fine del mese all’attenzione della commissione competente per una valutazione approfondita.