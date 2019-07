Incontri al Caffè: domani Frank Matano e “Le ville e la bellezza architettonica della Versilia”

PIETRASANTA – Sarà il poliedrico Frank Matano il protagonista del Caffè de La Versiliana in agenda per martedì 23 luglio alle ore 18.30 intervistato da Alessandro Ferrucci per l’incontro promosso da Fondazione Versiliana e Loft Produzioni sotto l’egida del Comune di Pietrasanta.

Youtuber, comico, attore, doppiatore, Frank Matano – all’anagrafe Francesco Matano – è uno dei personaggi televisivi più talentuosi del panorama italiano.

Originario di Santa Maria Capua Vetere, passa tutta l’adolescenza negli Usa, dove si diploma in lingue. Al suo rientro in Italia apre un canale youtube in cui, sotto il nome di lamentecontorta, posta i video dei suoi ormai famosi scherzi telefonici che in poco tempo lo rendono popolarissimo sul web e lo portano a comparire sempre più spesso in tv, fino a condurre un programma tutto suo.

L’ironia italiana, la visione statunitense: Frank Matano è il giusto mix. Dopo aver anticipato il fenomeno degli youtuber, dal piccolissimo schermo è partita la scalata che lo ha portato fino al cinema. Al Caffè de La Versiliana ci racconterà la storia di questo successo.

Le ville e la bellezza architettonica della Versilia saranno invece l’oggetto dell’incontro delle 21.30 sempre al Caffè della Versiliana. Quattro i protagonisti del dibattito: Maria Adriana Giusti, architetto e autrice del libro “Paesaggi Segreti a Forte dei Marmi”, il presidente dell’Ente Ville Versiliesi Fernanda Giulini, l’editore Federico Maschietto, e l’Architetto Guglielmo Malchiodi. Il libro di Maria Adriana Giusti che verrà presentato durante la serata, dando innumerevoli spunti di riflessione; e sarà l’occasione di approfondire la conoscenza delle bellezze versiliesi, fatte non solo di natura, ma anche di un colpo d’occhio unico al mondo, costituito anche e proprio dalle costruzioni del posto. La chiacchierata condotta dal giornalista David De Filippi sarà quindi un modo per riscoprire l’importanza di un territorio che ancora oggi è in grado di far risaltare a pieno il proprio fascino, antico ma sempre attuale.

Gli incontri al Caffè de La Versiliana sono a ingresso libero e saranno trasmessi su Noi TV. Info 0584 265777 www.versilianafestival.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFÈ DE LA VERSILIANA:

Mercoledì 24 luglio

ore 18.30

Progetti e stato dell’arte della mobilità dolce in Toscana ( ciclovie, cammini, rete ferroviaria)

Vincenzo Ceccarelli, Assessore per le Infrastrutture Regione Toscana

Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo Regione Toscana

Giovanni Morrozzo, Società “Ciclica”

Conduce Claudio Sottili

__________

Giovedì 25 luglio

ore 18.30

La confessione di Massimo Giletti

Massimo Giletti

conduce Peter Gomez



ore 21.30

“Acqua da bere e acqua da navigare”

Eugenio Alphandery, Presidente Acqua San Carlo e Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella

Giovanni Costantino, Presidente The Italian Sea Group

Conduce Fabrizio Diolaiuti

________

Venerdì 26 luglio

ore 18.30

Anteprima “Premio Nazionale di Poesia G. Carducci”

I giurati del Carducci e le loro poesie. Letture alla presenza dei finalisti del Premio.

Ilaria Cipriani, Presidente Premio Nazionale di Poesia ‘G.Carducci’

Silvia Bre, giurato

Umberto Fiori giurato

Antonio Riccardi , giurato

Stefano Del Bianco, giurato

Con la partecipazione di: EMOX Balletto, coreografie di Beatrice Paoleschi

Conduce Claudio Sottili

_______

Sabato 27 luglio

ore 18.30

L’eccellenza del pesce toscano tra ambiente, tradizione e ricette | Cooking Show

Marco Remaschi, Assessore agricoltura, caccia, pesca Regione Toscana

Roberto Scalacci, Direttore agricoltura e sviluppo rurale Regione Toscana

Giovanni Maria Guarnieri , Funzionario Regione Toscana

Ilaria Rossetti , Biologa marina Aplysia

Al termine del Cooking Show seguirà degustazione di piatti a base di pesci toscani di stagione a cura dello chef Emanuele Borelli

conduce Claudio Sottili

________

Domenica 28 luglio

Uomo bionico : chirurgia, informatica e pezzi di ricambio per gli umani

Paolo Mancarella, Rettore Università di Pisa

Adriano Russo, Resp. equipe ortopedica Istituto fiorentino ‘Villa Ulivella’ e ‘Alma Mater’ La Spezia

Enrica Bertinotti, Resp. Marketing ‘Wright Medical’

Francesco Raffelini, Chirurgo ortopedico

Alberto De Caterina, Chirurgo cardiovascolare OPA Massa

Il piatto della salute è presentato da Simone Andreano, Ristorante ‘Il Posto’ , Pietrasanta