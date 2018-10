Incendio negli ex Vivai Testi: sorpreso e arrestato un uomo di 47 anni

LUCCA – Sono stati sorpresi in due mentre tentavano di entrare nella baracca agli ex Vivai Testi mentre era in corso l’incendio: un uomo e una donna arrestati da una pattuglia di carabinieri avvisati dai vigili del fuoco sul posto. Durante l’arresto l’uomo, 47enne residente ad Altopascio, ha urlato di non aver fatto niente e ha colpito un carabiniere cercando di fuggire perché presentava già a carico un foglio di via obbligatorio da Lucca per tre anni, ma è stato preso e condotto in caserma in attesta di convalida del giudice, che ha convalidato la misura cautelare unendo per il 47enne l’obbligo di restrizione al comune di Altopascio.

In corso ulteriori accertamenti.