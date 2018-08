Incendio Massa Macinaia, la consigliera Giulia Volpi (PD): “fondamentale la prevenzione”

CAPANNORI – Un altro duro colpo al patrimonio boschivo e ambientale del Compitese che ci deve far riflettere sull’importanza della prevenzione”. Inizia così il commento della consigliera comunale Giulia Volpi (Pd) in merito all’incendio che in queste ore sta colpendo la zona sopra Massa Macinaia.

Purtroppo ancora una volta le nostre belle colline sono state attaccate dalle fiamme. Da ieri notte volontari, squadre specializzate, vigili del fuoco e protezione civile stanno compiendo un’opera incessante per mettere in sicurezza l’area e avere la meglio sull’incendio. Per questo ringrazio vivamente tutte le persone impegnate in questa fondamentale azione. Una volta domate le fiamme sarà poi necessario risalire all’autore se sarà accertata, come è probabile, l’origine dolosa.

Si comprende quindi l’importanza di avere un presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri presso l’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio. Un’operazione, questa, ritenuta strategica dall’amministrazione Menesini a difesa dei nostri boschi e della sicurezza dei cittadini, che molto presto, una volta terminati i lavori di adeguamento dei locali, si concretizzerà. Accanto al presidio delle forze dell’ordine è auspicabile che vengano compiuti anche altri interventi, come il ripristino di vecchie vie taglia fuoco”.

La prevenzione contro gli incendi boschivi è fondamentale e deve riguardare tutta la comunità . Per questo vorrei ringraziare gli amanti dell’escursionismo a piedi e a cavallo, i cacciatori e tutti i cittadini che tengono puliti campi, poderi e vigneti. Boschi e aree a verde ‘in ordine’ hanno meno probabilità di prendere fuoco o comunque contribuiscono a rallentare la propagazione delle fiamme.



Giulia Volpi (PD)

Consigliera comune di Capannori