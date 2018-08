Incendio all’area ecologica di Bozzano: fuoco domato dai vigili del fuoco. Distrutta l’isola ecologica

MASSAROSA – Nel paese di Bozzano, ieri pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco per spengere l’incendio dell’isola ecologica in Piazza Padre Damiano.

«L’incendio è stato circoscritto e spento dai Vigili del Fuoco – dichiara il sindaco Franco Mungai – e il loro pronto intervento ha impedito che il fuoco si diffondesse e provocasse danni alle abitazioni e alle auto vicine. Purtroppo l’isola ecologia è stata completamente distrutta. Siamo di fronte al terzo episodio di incendio di cassonetti e campane nella frazione ed è difficile considerarli a questo punto una casualità. Probabilmente è opera di vandali che non si rendono conto del danno che arrecano all’intera comunità sia da un punto di vista ambientale che economico. In data odierna l’azienda ERSU e l’Ufficio Ambiente hanno attivato tutte le procedure straordinarie necessarie per la messa in sicurezza e bonifica dell’area, conferendo tutti i residui dei rifiuti bruciati compresi i resti dei contenitori in un apposito cassone metallico, ancora in loco. Dovranno poi essere effettuate le analisi dei residui bruciati per poi consentirne la caratterizzazione e il futuro smaltimento. Appena compiute tutte le azioni necessarie saranno posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti».

«La Polizia Municipale – prosegue Mungai – a seguito degli accertamenti inoltrerà il fascicolo agli organi giudiziari per quanto di loro competenza. A questo proposito è fondamentale il contributo di qualsiasi cittadino che fosse in possesso di informazioni al riguardo che può segnalare direttamente, anche in forma anonima, al Comando dei Vigili di Massarosa».

«Purtroppo – sottolinea il Sindaco – questi gesti costringono l’Amministrazione Comunale a sostenere costi aggiuntivi ingenti, nell’ordine di diverse migliaia di euro, per ripristinare il funzionamento della raccolta dei rifiuti, che vanno a ricadere su tutta la comunità».