Incendi di sterpaglie a Mastiano e Santa Maria del Giudice

LUCCA – Incendi di sterpaglie anche a Lucca, nella giornata di oggi (22 agosto), a causa dei molti fulmini caduti a terra nel primo pomeriggio. Gli incendi hanno interessato principalmente la zona di Mastiano e quella di Santa Maria del Giudice.Situazione più complicata sul Monte Serra dove i fulmini hanno causato tre distinti incendi in zone impervie e costituite da folta vegetazione. Squadre di volontariato del coordinamento dei Comuni dei Monti Pisani e di Vorno (Lu) sono impegnate nello spegnimento con l’ausilio di due elicotteri. La situazione è in via di miglioramento anche se le operazioni di bonifica andranno avanti per molte ore. Nonostante le piogge cadute si raccomanda massima attenzione e si ricorda che fino al 31 agosto è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti.