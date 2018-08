Inaugurazione del Luna Park di Lucca: il Comune emette le ordinanze su alimenti e alcolici

LUCCA – n occasione dell’apertura del Luna Park, a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un’ordinanza che limita la vendita di alcol e di bevande e alimenti in contenitori rigidi.

In particolare per il periodo compreso fra sabato 25 agosto e domenica 30 settembre 2018, per gli esercizi commerciali, anche mobili, collocati in piazzale Don Baroni e nelle immediate vicinanze compresi fra via delle Tagliate, viale Carlo Del Prete e via Barsanti e Matteucci, sarà vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e vetro dalle ore 16.00 fino alle ore 1.00 del giorno successivo. Nella stessa zona e nei medesimi giorni, dalle ore 22.00 fino alle ore 1.00 del giorno successivo, divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.