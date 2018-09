Inaugurato lo sgambatoio per cani di Capannori: ampia zona verde di 600 metri quadri

CAPANNORI – E’ stato inaugurato stamani (giovedì) lo sgambatoio comunale per cani realizzato dall’amministrazione comunale nell’area a verde ampia circa 600 metri quadrati sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro.

Un’area dove i cani possono correre, giocare e socializzare in tutta sicurezza sotto lo sguardo dei proprietari che magari possono rilassarsi su una panchina connettendosi a internet grazie al wi-fi gratuito. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore all’ambiente Matteo Francesconi, della consigliera comunale Silvana Pisani, di alcune volontarie della Lav Lucca, che tra l’altro gestiscono lo ‘Sportello animal’i attivo all’Urp del Comune, e di alcuni cittadini accompagnati dai loro cani.

«E’ con soddisfazione che oggi mettiamo a disposizione della cittadinanza un’area adeguata ed attrezzata dove i cani possono divertirsi, fare moto e stare in compagnia dei propri simili senza arrecare disturbo alle persone – spiega l’assessore all’ambiente, Matteo Francesconi -. Uno spazio di cui si sentiva la necessità e che il Comune andando incontro alle esigenze soprattutto di coloro che vivono nella frazione capoluogo ha realizzato nello spazio vicino al palazzo municipale per la sua posizione facilmente accessibile e per la presenza nella zona di servizi come parcheggi pubblici e la connessione wi-fi gratuita. Un nuovo tassello del percorso di particolare attenzione alle esigenze degli animali promosso dalla nostra amministrazione che ha visto, tra l’altro, pochi mesi fa l’apertura all’Urp di uno sportello ‘a quattro zampe’ dedicato alla tutela dei nostri ‘amici’. Adesso stiamo lavorando per individuare altre aree dedicate ai cani nella zona nord e nella zona sud del territorio».

«Oggi con l’inaugurazione dello sgambatoio comunale inizia un nuovo percorso finalizzato all’attenzione alle esigenze degli animali – dichiara la consigliera comunale Silvana Pisani-. Siamo aperti ad eventuali suggerimenti dei cittadini per rendere quest’area dedicata agli amici ‘a quattro zampe’ ancora più funzionale».

Lo sgambatoio è dotato di una rete di recinzione alta circa 2 metri per non permettere ai cani di fuggire all’esterno, tutelando così la sicurezza, un tavolo con 2 panchine, una fontana che funge anche da abbeveratoio e di cestini per i rifiuti, uno per la raccolta differenziata ed uno per le deiezioni degli animali che naturalmente i proprietari dei cani dovranno rimuovere dal terreno. Nell’area è stato installato anche un cartello informativo con le indicazioni sul corretto utilizzo della zona. L’area è dotata di connettività wi-fi gratuita della rete comunale “Capannori Free”. L’accesso allo sgambatoio è consentito da un cancello di ingresso carrabile, di 3 metri di larghezza, disposto lungo il percorso pedonale esistente.