Inaugurato il nuovo centro socio sanitario di Castelnuovo Garfagnana

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Inaugurato nei giorni scorsi il nuovo centro socio sanitario di Castelnuovo Garfagnana in via Pio La Torre. La struttura, su due piani, garantirà servizi appropriati alla popolazione, dopo il necessario trasferimento dalla vecchia sede di Via Puccini, ormai inadeguata dal punto di vista strutturale e funzionale. I locali sono tutti donati di riscaldamento, condizionamento e ricambi d’aria. L’apertura era molto attesa e l’Azienda ringrazia la zona distretto della Valle del Serchio, l’ufficio tecnico e tutto il personale per aver reso possibile il trasferimento dell’attività.

“Ci tenevo molto ad essere qui a Castelnuovo – afferma la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – e sono contenta di aver tagliato il mio primo nastro da direttrice generale in questo territorio. Ringrazio tutto il personale che lavora nella struttura: ho trovato un gruppo unito e motivato e questo rappresenta il vero valore aggiunto in un’Azienda come la nostra che deve occuparsi della salute della cittadinanza. L’inaugurazione rappresenta un importante punto di partenza, perché da ora inizia una fase di ascolto degli operatori e dei cittadini che utilizzano la sede, per apportare tutti i necessari miglioramenti. In particolare è perfettamente funzionante un ascensore, nuovo ed affidabile, per raggiungere tutti i piani dell’edificio, ma in più con il nostro ufficio tecnico abbiamo già previsto anche la realizzazione di una rampa d’accesso che sarà pronta entro due mesi”.

“Abbiamo messo un punto – conferma il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi – superando una situazione di emergenza legata alla vecchia sede. La nuova struttura ha tutte le caratteristiche per essere accogliente e funzionale ma, insieme alla Direzione dell’Asl, ascolteremo operatori ed utenti per migliorare la qualità dei servizi. Come Amministrazione comunale ci impegneremo per questo, soddisfatti comunque di questo primo passo. Per quanto riguarda i servizi sanitari sul nostro territorio, l’Azienda sanitaria ha confermato la sua volontà di portare avanti il secondo lotto di lavori per rafforzare l’ospedale di Castelnuovo, ma altrettanto importanti sono le attività territoriali, che trovano qui oggi un fondamentale punto di riferimento”.

“Abbiamo lottato contro il tempo – evidenzia il responsabile di Zona Distretto della Valle del Serchio Franco Chierici – per riuscire a completare i lavori in tempo e per rendere la sede funzionale alla nuova destinazione. A questo proposito ringrazio anche il proprietario dell’edificio, Franco Guidi, per la sua disponibilità”.

Hanno partecipato alla presentazione della nuova sede anche il sindaco di Careggine Mario Puppa, l’assessore al sociale del Comune di Castelnuovo Patricia Tolaini, il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi, la responsabile degli ospedali di Lucca e Valle Michela Maielli e vari responsabili aziendali di unità operativa dell’ambito territoriale di Lucca.