Inaugurato il giardino al coperto della scuola dell’infanzia di Pescaglia

PESCAGLIA – Un’area ricca di colori al riparo dalla pioggia, dove le bambine e i bambini possono giocare, divertirsi e compiere attività educative. È questo il giardino al coperto realizzato dall’amministrazione comunale alla scuola dell’infanzia di Pescaglia utilizzando uno spazio che fino a poco tempo fa era destinato a parcheggio per le auto di proprietà del Comune, fra cui quelle della polizia municipale. Ieri (giovedì) il sindaco Andrea Bonfanti assieme all’assessore alle politiche educative Valerio Bianchi hanno partecipato alla festa per l’inaugurazione organizzata dalla scuola e dai genitori, anch’essi presenti al taglio del nastro.

L’intervento si inserisce nel percorso portato avanti dall’amministrazione comunale per rendere le scuole più belle e con spazi più a misura di bambino. Finora, infatti, la scuola dell’infanzia di Pescaglia era dotata solo di una piccola area all’esterno dell’edificio. Una scelta precisa, quella dell’amministrazione, che ha “riconvertito” il parcheggio dei mezzi di proprietà del Comune a spazio per le bambine e i bambini.

Nel giardino al coperto ci sono giochi per svagarsi, tavolini e sgabelli per sedersi a colorare, una parete colorata dove sono esposti i disegni degli alunni e un tappeto di erba sintetica per non sporcarsi e non essere a diretto contatto con il terreno. L’area riparata da una tettoia, così i bambini potranno rimanere all’esterno dell’edificio anche in caso di maltempo. A corredo dello spazio ci sono due fioriere tinteggiate con colori vivaci e realizzate con materiali di recupero.