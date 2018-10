Inaugurata in comune a Capannori la mostra fotografica sui diritti delle donne dal 1965

CAPANNORI – E’ stata inaugurata questa mattina (mercoledì 18 ottobre) nell’atrio del palazzo comunale la mostra fotografica “Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani – Un cammino per affermare i diritti delle donne” promossa dal Comune di Capannori, Commissione pari opportunità di Capannori e associazione La Città delle Donne.

L’esposizione, che rimarrà visitabile fino al 9 novembre, ricostruisce la storia del movimento delle donne dal 1965, data che segna una rottura simbolica con l’avvio della critica al patriarcato. Racconta un percorso di 40 anni che ha cambiato profondamente la cultura, la società, il nostro Paese. Fotografie, parole, documenti formano una narrazione che tocca, a partire dal conflitto tra i sessi, le grandi tappe legislative e gli accadimenti di cronaca, l’elaborazione teorica e i mutamenti del costume, le lotte sul lavoro e sulla salute delle donne.

Erano presenti al taglio del nastro della mostra la vice sindaca Silvia Amadei, la presidente della Commissione pari opportunità, Enza Cicalini, la vice presidente Maddalena Ferro, Michela Panigada e Alida Bondanelli dell’associazione La Città delle donne e la curatrice Carmen Leone.

Questo percorso viene proposto con un duplice scopo: ringraziare le tante donne che hanno segnato con la loro libertà, la loro passione, il loro coraggio questo cambiamento e raccontare alle giovani generazioni il percorso di un’elaborazione che ha attraversato il tempo tracciando la direzione per un cambiamento che non ha cessato il suo divenire ma che anzi deve necessariamente essere portato a un livello più profondo del tessuto culturale, sociale e familiare, come evidenziano ancora discriminazioni e violenze radicate nel rapporto tra i generi. L’esposizione rappresenta una ulteriore opportunità per rileggere questi temi in chiave attuale.