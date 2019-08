Inaugurata a Forte dei Marmi la mostra antologica “Oltre Verso” di Daniele Basso

FORTE DEI MARMI – Inaugurata a Forte dei Marmi, al Fortino Lorenese, la mostra antologica OLTRE VERSO di Daniele Basso, già presente sul palco del Teatro del Silenzio quest’estate, curata da Allegra Santini con la regia di Alberto Bartalini. L’allestimento che gode del patrocinio sia del Comune di Forte dei Marmi che di quello di Lajatico, entrambi territori legati al nome di Andrea Bocelli, è stato accolto con grande entusiasmo e consenso dagli intervenuti

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, il primo cittadino di Lajatico, Alessio Barbafieri, il vicesindaco e assessore alla cultura Graziella Polacci, Veronica Berti Bocelli, la curatrice Allegra Santini e il regista Alberto Bartalini.

“Ringraziamo il maestro Daniele Basso e la famiglia Bocelli – hanno affermato i primi cittadini delle due località – perché attraverso la sua arte abbiamo oggi concretizzato l’inizio di una collaborazione importante tra i due enti che avrà modo di svilupparsi in futuro in diversi ambiti”.

La mostra di grande spessore, potenza ed eleganza che accoglie nei tre piani del Fortino momenti artistici differenti, ma sempre legati dal messaggio di andare oltre per arrivare alla consapevolezza, è stata strutturata pensando anche al cambiamento della luce nel giorno.

“Grazie alla regia di Alberto Bartalini e all’allestimento curato da Allegra Santini si potrà vivere una esperienza in due momenti diversi – sottolinea Daniele Basso – sia con la luce diurna per godere delle riflessioni naturali dell’acciaio lucidato sia in notturna quando le sale assumono un carattere maggiormente teatrale”.

Da non perdere l’installazione site-specific in via Carducci, vicino a Piazza Marconi, di “Man of steel”, un omaggio appositamente realizzato dall’artista per la mostra a Forte dei Marmi, dedicato al personaggio Marvel, Iron Man.

Informazioni utili

Titolo mostra Oltre Verso

Regia di Alberto Bartalini

A cura di Allegra Santini

Date 9 agosto – 8 settembre 2019

Sedi Forte dei Marmi, Fortino e Via Carducci (adiacenze Piazza Marconi)

Orari tutti i giorni, dalle 18 alle 24

Ingresso libero

Info al pubblico forteinfo@nullcomunefdm.it +39 0584 280292 – 253

Foto di Stefano Cerretti