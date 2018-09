Inaugurata a Capannori la mostra “Il sesto senso matematico”

CAPANNORI – Come la matematica imparata a scuola può fornirci una capacità aggiuntiva di percepire e comprendere il mondo che ci circonda? È la domanda cui vuole dare risposta la mostra “Il sesto senso matematico” che è stata inaugurata stamani (mercoledì) nel palazzo municipale dall’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti e dal dirigente scolastico del liceo scientifico “Majorana” di Capannori, Luigi Lippi. L’esposizione è stata curata dalla classe III A nell’ambito di un progetto seguito dalle insegnanti Stefania Tintori, anche lei presente al taglio del nastro, e Chiara Gedressi. La mostra è stata realizzata per partecipare al concorso nazionale “Premio Archimede 2018” indetto dall’Unione Matematica Italiana (UMI) in collaborazione con il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS), cui il liceo si è piazzato al quinto posto.

La progettazione è avvenuta nel contesto di una classe di studenti molto partecipi alle lezioni delle materie scientifiche e particolarmente interessati alla matematica. Questo contesto privilegiato ha fatto nascere l’idea di provare a trasmettere ad altri, attraverso una mostra dedicata alla matematica, tale passione per una disciplina spesso non amata perché ritenuta difficile, noiosa e inutile. E’ convinzione diffusa fra gli studenti, e più in generale nella società, che la matematica sia qualcosa di superfluo, che richieda più fatica di quanto beneficio apporta e che si viva benissimo anche facendone a meno. “Il sesto senso matematico” ha come obiettivo quello di mostrare che la matematica è parte imprescindibile del bagaglio culturale di ciascun cittadino perché aiuta a capire meglio cosa ci succede intorno e a prendere decisioni con consapevolezza.

L’esposizione rimarrà visitabile fino al 29 settembre in orari di apertura del Comune.