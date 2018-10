Inaugura sabato il campo sportivo polivalente a San Leonardo in Treponzio

CAPANNORI – Sarà inaugurato domani, sabato 20 ottobre alle ore 15, il nuovo campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo realizzato dall’amministrazione comunale a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al Cittadino (ex circoscrizione).

Il taglio del nastro avverrà nell’ambito di una festa che coinvolgerà la comunità alla quale parteciperà il sindaco Luca Menesini. La zona sud del territorio comunale viene così dotata di una nuova struttura sportiva per consentire ai bambini e ai ragazzi che vivono nella zona, ma naturalmente anche a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, di poter usufruire di uno spazio sportivo adeguato dove poter praticare questi sport di squadra, oltre che di un luogo di aggregazione dove poter ritrovarsi e socializzare.

Nell’occasione è in programma anche l’inaugurazione della ‘Casa del libro’, una piccola biblioteca all’aperto costruita con legno di recupero per consentire ai cittadini di scambiare libri, che sarà gestita in collaborazione con la biblioteca ‘Il Melograno’ di San Leonardo in Treponzio.