Inaugura l’anno accademico dell’ISSM Boccherini con due eventi speciali

LUCCA – Sabato 10 novembre l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” inaugura l’anno accademico 2018-2019 con due eventi. Alle 17, all’auditorium del conservatorio, si terrà la presentazione della rivista musicologica «Codice 602». Edita dalla casa editrice Sillabe e arrivata al nono numero, la rivista curata da Sara Matteucci contiene studi, ricerche e contributi inediti che in alcuni casi prendono spunto dagli appuntamenti principali della stagione artistica “Boccherini Open”, come l’approfondimento dedicato al grande chitarrista Leo Brouwer, recente ospite dell’istituto, ma più in generale da Lucca e dalla storia della musica nella nostra città. Saranno presenti in sala gli autori dei contributi dell’edizione 2018.

Alle 18, come da tradizione, l’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini” aprirà ufficialmente il nuovo anno accademico con un concerto che vedrà coprotagoniste la chitarrista Aurora Orsini e la pianista Betsabea Faccini, seconde classificate alle audizioni fatte per selezionare gli studenti ai quali dare l’opportunità di suonare da solisti con l’orchestra dell’istituto. Sul podio come sempre il Maestro GianPaolo Mazzoli.

In programma la Sinfonia n. 104 in Re maggiore “London” Hob:I:104, l’ultima delle sinfonie composte da Franz Joseph Haydn, una sorta di testamento spirituale che riscosse un enorme successo alla sua presentazione a Londra, nel 1795. A seguire il Concerto per chitarra e piccola orchestra di Heitor Villa-Lobos, unica composizione di questo genere scritta dal musicista brasiliano e dedicata al grande chitarrista Andrés Segovia, e il primo movimento del Concerto in la minore per pianoforte e orchestra Op. 54 di Robert Schumann, in cui il pianoforte introduce, come in un monologo lirico, il resto della composizione.

Presentazione e concerto sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.