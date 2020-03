Inaugura a Camaiore la nuova sede della Farmacia Comunale 3

CAMAIORE – È stata inaugurata questa mattina, sabato 7 marzo 2020, la nuova sede della Farmacia Comunale 3 in via Roma 37/a, nei locali adiacenti al nuovo supermercato Sigma. Il taglio del nastro è avvenuta alla presenza del Sindaco Alessandro Del Dotto e dell’Amministratrice Unica di Pluriservizi Dottoressa Chiara Raffaelli. La farmacia rispetterà, come ormai da fine 2017, l’orario continuato dalle 8 alle 20, tutti i giorni compresi domeniche e festivi.

I nuovi locali ospiteranno inoltre le opere di nove artisti locali quali Roberto Giansanti, Benvenuto Saba, Annalisa Atlante, Carlo Cipollini, Fabio Maestrelli, Carlo Alberto Pardini, Claudio Tomei, Eleonora Francioni e Maja Thommen. La Pluriservizi ha inteso creare un legame tra l’arte e il benessere, materie che sono molto più vicine di quanto si possa comunemente pensare: <<Io credo che ci sia un filo conduttore tra Arte, Bellezza e Benessere e che la Farmacia ne sia la sintesi – il commento della Dottoressa Raffaelli -. L’Arte fa bene alla salute! Ed è per questo che la farmacia si trasforma in una galleria d’arte permanente ospitando in modo stabile durante l’anno, opere di artisti di zona che si alterneranno di mese in mese con un programma di esposizione legato al mondo della farmacia. Da qui appunto la nostra “FARMART”. In occasione dell’inaugurazione tutti gli artisti hanno esposto contemporaneamente le loro opere per salutare questo giorno così importante>>.

La Comunale 3 avrà a disposizione nella nuova sede spazi più grandi e adeguati alle norme di lavoro. Inoltre si amplierà l’offerta con maggiori servizi al cittadino tra cui ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco, autoanalisi (pannello lipidico, glicemia, INR), giornate a tema (MOC – densitometria ossea, venoscreen arti inferiori, celluscreen, nutrizione e udito), giornate legate alla prevenzione (visite senologiche, dermatologiche, pediatriche e cardiologiche) e giornate di sensibilizzazione ai problemi sociali con supporto da parte di psicologi.

L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per annunciare la nuova tipologia di servizio ECG offerto nelle Farmacie Comunali 1 e 3 (via del Fortino e via Roma, mentre per la Farmacia del Secco il servizio sarà implementato appena possibile). Il sistema adottato da Pluriservizi si caratterizza per l’utilizzo di una propria piattaforma di elettrocardiografia con consulto cardiologico a distanza, che permetterà, a chi farà richiesta di questo esame cardiologico, di ricevere prontamente il referto da parte di un esperto cardiologo incaricato da Pluriservizi. L’azienda si è infatti dotata di una sistema ECG WebApp della Compagnia Cardioline, la prima applicazione professionale basata su web, per ECG accessibile attraverso un comune web-browser. La soluzione tecnologica scelta è rappresentata da una piattaforma di lavoro unica e innovativa per il cardiologo, dotata di protocollo di trasmissione criptata e gestione di file dati protetta, che garantisce la privacy del cittadino e la protezione dei dati sensibili archiviati. Un’altra peculiarità del Servizio, a differenza dei più comuni sistemi di elettrocardiografia con refertazione in remoto, sarà che la persona con anomalie rilevate dall’ECG eseguito presso le Farmacie Comunali potrà usufruire di una continuità diagnostica da parte dello specialista, attraverso una convenzione tra Pluriservizi e il cardiologo responsabile delle refertazioni a distanza. Quindi, da una prima valutazione con ECG eseguito in farmacia, l’utente potrà essere avviato in un percorso diagnostico per approfondire il sospetto di malattia cardiaca.