In Versiliana una serata tutta da ridere con Andrea Pucci in “In…tolleranza 2.zero”

MARINA DI PIETRASANTA – Risate assicurate in Versiliana con l’attesissimo ritorno del cabarettista milanese Andrea Pucci che domenica 18 agosto si esibirà nel suo nuovo spettacolo “In…tolleranza 2.zero” per la 40° edizione del Festival La Versiliana. ( inizio ore 21.30. info e biglietti 0584 265757 www.versilianafestival.it).

Nello spettacolo, promosso nell’ambito del Festival da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica de Lo Studio Martini e in collaborazione con Leg – Live Emotion Group, Andrea Baccan (in arte Pucci) porterà in scena la sua irresistibile ironia e travolgente satira sullo sfondo del costume e della società, riprendendo il suo ultimo spettacolo sempre in evoluzione e attento all’attualità della vita di ognuno di noi.

Andrea Pucci sostenuto musicalmente dalla brillante Zurawski live Band e con la regia di Dino Pecorella rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni, l’interagire con nuove e incomprensibili mode, nuove tecnologie, l’educazione dei figli e le loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche … che ci rendono tutti intolleranti.

Pucci appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e ad un nuovo tipo di alimentazione per rimanere in forma e vitale.

Racconterà l’affrontare un mondo dove sono diventati indispensabili strumenti che fino a poco tempo fa erano inutili e ridicoli.

L’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo continuo” , evita la satira politica preferendo quella di costume. La quotidianità è l’argomento centrale :“IN….TOLLERANZA2.ZERO”…… Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di una “in…tolleranza” dalla comicità energica e devastante.

Cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano dove a tutto oggi vive, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta; PUCCI si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, datosi che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato…tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.