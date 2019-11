In Valle del Serchio aumenta l’offerta dei servizi consultoriali

VALLE DEL SERCHIO – A partire da domani, lunedì 11 novembre, il consultorio di Castelnuovo di Garfagnana rimarrà aperto un giorno in più a settimana e precisamente il lunedì con orario dedicato al consultorio familiare dalle 9 alle 13 e al consultorio giovani dalle 13.30 alle 17.

Di particolare rilevanza la nuova apertura pomeridiana per adolescenti e giovani che, grazie all’orario pomeridiano prolungato, avranno rispetto al passato una più facile accessibilità a questo importante servizio a loro dedicato che tra l’altro da circa un anno ha introdotto, come in tutto il territorio regionale, la contraccezione gratuita per tutti, ragazze e ragazzi.

Più in generale il Consultorio Giovani è uno spazio riservato alle ragazze ed ai ragazzi dai 14 ai 24 anni in cui i diversi professionisti (ginecologa, psicologa, ostetrica e assistente sociale) offrono informazioni, consulenze e prestazioni sanitarie inerenti la sessualità, la vita affettiva e di relazione.

L’accesso, che può essere individuale, in coppia o in gruppo, è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, né di richiesta del medico, né del consenso dei genitori per i minorenni.

Questo il quadro delle aperture dei consultori in Valle del Serchio.

CASTELNUOVO (in ospedale, nei locali limitrofi al Laboratorio Analisi):

Consultorio familiare: lunedì ore 9-13 e venerdì ore 8-13;

Consultorio giovani: lunedì ore 13.30-17 e venerdì ore 13.30-15.00.

GALLICANO (nel distretto socio sanitario in Via Donatori di Sangue, 5):

Consultorio familiare: mercoledì ore 8.00-13.30

Consultorio giovani: mercoledì ore 14.00-16.30.

Ulteriori aperture del consultorio sono dedicate a specifiche attività condotte dall’ostetrica (Spazio mamma, consegna libretti di gravidanza, screening del tumore del collo dell’utero) in precisi orari, specificati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest (https://www.uslnordovest.toscana.it).