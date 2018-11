In tantissimi a dire no alla proposta di legge Pillon: grande partecipazione all’iniziativa promossa dell’Amministrazione comunale di Lucca

LUCCA – “Il disegno di legge Pillon ha scelto una strada: quella di dare a tutte le famiglie in crisi, un’unica soluzione. Questo è straordinariamente pericoloso e contrario all’interesse di bambini, adulti e più un generale di un Paese, che abbia a cuore di promuovere al suo interno la crescita di cittadini responsabili e consapevoli, capaci di effettuare scelte appropriate”.

Si è focalizzato su questo, e molti altri punti, la discussione che ieri si è articolata al Centro per le famiglie di San Concordio: nel corso di una partecipatissima iniziativa pubblica (“Dalle parte delle famiglie. Approfondimenti e critiche alla proposta di legge Pillon” il titolo), voluta dall’Amministrazione comunale di Lucca e organizzata da Daniele Bianucci (referente del sindaco per i diritti) e da Lucia Del Chiaro (assessora al sociale). L’intento dell’appuntamento era proprio quello di analizzare la proposta di legge, attualmente nel suo iter parlamentare, che mira a scardinare l’attuale regolamentazione a supporto delle famiglie che affrontano il travaglio della separazione.

A fare un’introduzione giuridica (particolarmente puntuale e appassionata) del disegno di legge sono stati l’avvocato Carla Marcucci e l’avvocato Gianni Del Carlo, che hanno compiuto una dettagliata carrellata di tutte le criticità e carenze del testo proposto. E’ toccato poi alle avvocatesse Elisa Salvoni e Elisa Rielli (collaboratrici dell’associazione La Luna) illustrare le gravi implicazioni che la legge comporterebbe nei nuclei familiari, dove donne o minori sono stati vittime di violenza. Mina Bergamaschi, del coordinamento donne SPI Cgil di Lucca ha illustrato l’ordine del giorno, approvato dai congressi del sindacato contro il provvedimento. Hanno concluso le riflessioni di Antonio Ronco, dell’associazione Maschile Plurale, e Lucia Altamura, coordinatrice del servizio sociale del Comune di Lucca.

“Abbiamo voluto organizzare il dibattito proprio nelle sale del Centro per le famiglie del Comune – ha spiegato Daniele Bianucci, consigliere comunale e referente del sindaco per i diritti – perché ormai di famiglie, al plurale, occorre parlare: con un’articolazione così complessa e vasta, che è impossibile e non corretto pensare di poter riportare il percorso di un’eventuale separazione ai termini semplificati di un iter standardizzato: che dimostra di non voler più cogliere le diverse difficoltà che, invece, ogni separazione comporta, in particolare per i bambini e per i minori. Noi auspichiamo un ripensamento del Parlamento: per questo abbiamo anche presentato una mozione in Consiglio comunale, che sarà posta in discussione giovedì prossimo”.

“Il legislatore, in questo caso, sta dimostrando di non volere e di non sapere capire che sta affrontando questioni reali, dolorose, estremamente complesse – ha evidenziato l’assessora al sociale, Lucia Del Chiaro – La proposta di legge appare infatti superficiale, davvero lontana dai bisogni che le famiglie, ed in particolare i minori, affrontano realmente nei passaggi drammatici della separazione. Le storie, quelle vere, delle nostre famiglie, ci raccontano invece che in particolare in questi momenti occorre più cura, più attenzione, più capacità di accompagnare, caso per caso, le necessità dei figli e dei genitori. Il Comune, in tal senso, intende fare la sua parte, e farlo sempre di più: sarà infatti rilanciato e rafforzato il servizio di mediazione familiare, a supporto e orientamento dei nuclei che affrontano frangenti difficili”.