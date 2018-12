In strada e in pista vincono le regole: il convegno in memoria delle vittime della strada

VIAREGGIO – Il Prefetto Maria Laura Simonetti di Lucca, in sinergia con la Direzione Centrale della Polizia Stradale del Ministero dell’Interno e con la fattiva collaborazione del Comune di Viareggio e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, ha programmato un’iniziativa per celebrare la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada, istituita con Legge n. 227 del 29 dicembre 2017, che ricorre la terza domenica di novembre.

Il momento celebrativo, promosso dal Ministero dell’Interno allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della vita umana e sulla gravità delle limitazioni che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada, costituisce altresì occasione per rendere omaggio a quanti sono chiamati ad intervenire al verificarsi di incidenti stradali.

L’evento si terrà il prossimo 6 dicembre, alle ore 9,30, presso il Teatro “Jenco” di Viareggio e, nell’occasione, sarà presente in Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere, il “pullman azzurro” della Polizia Stradale, aula multimediale viaggiante con giochi di educazione e sicurezza stradale, ed anche la Lamborghini.

Al termine della mattinata il “pullman” sarà a disposizione degli studenti in via Amendola nelle adiacenze del Teatro.

Nel corso del Convegno saranno presentati i dati relativi all’incidentalità stradale in provincia di Lucca, elaborati dall’Ing. Marco Brachetti Montorselli della Provincia, sulla base del progetto SIRSS (Sistema Integrato per la Sicurezza Stradale).

Interverranno, in qualità di relatori, il Procuratore della Repubblica di Lucca, Pietro Suchan, il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Toscana, Paolo Maria Pomponio, il Comandante della Polizia Stradale, Sez. di Lucca, Serafina Di Vuolo, lo psicologo Emanuele Palagi del Servizio Dipendenze di Viareggio.

Porterà la sua testimonianza Stefano Pezzini, padre di Elisa, presidente dell’associazione il “Sorriso di Elisa”.

Parteciperanno all’iniziativa circa 250 studenti del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci”, dell’ISI “G.Marconi”, dell’ISI “Galilei Artiglio” e dell’ISI “Piaggia” di Viareggio.