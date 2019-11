In Provincia tre seminari gratuiti sul trattamento degli archivi

LUCCA – Nell’ambito delle attività previste per il 2019 la Rete documentaria lucchese – Archivi organizza un ciclo di tre seminari gratuiti di ambito archivistico, prioritariamente rivolti a quanti, operando a vario livello in contesti pubblici o privati, gestiscono o comunque trattano documentazione archivistica senza avere una formazione specifica in materia di archivi.

I seminari si terranno nella sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca e il primo è previsto domani martedì 12 novembre dalle 14 alle 17.

Le altre date sono martedì 19 novembre dalle 14 alle 17.00, e martedì 26 novembre dalle 10 alle 13.00. Il termine delle iscrizioni per il seminario del 19 è fissato al giorno precedente 18 novembre, mentre quello dell’ultimo seminario al 25 del corrente mese. Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Veronica Bagnai Losacco dell’Archivio di Stato di Lucca nelle date 12 e 19 novembre e dal dott. Lorenzo Valgimogli della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana il 26 novembre.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire i primi strumenti concettuali e operativi di base utili per il trattamento di documenti archivistici. Il seminario affronterà i temi della definizione di archivio, dell’archivio come complesso di documenti, il soggetto produttore, la struttura dell’archivio, le fasi di vita dell’archivio (definizioni, attività e strumenti), la descrizione archivistica, gli strumenti di corredo, i sistemi informativi archivistici, fondamenti di metodologia della ricerca in archivio, possibilità di consultazione e diffusione dei documenti archivistici, l’amministrazione archivistica italiana.

Il progetto rientra fra le linee di intervento definite da Regione Toscana per la promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali per progetti tematici in ambito bibliotecario e archivistico e a progetti di cooperazione fra reti, la Provincia di Lucca con l’Archivio Storico Provinciale è l’istituto di coordinamento degli istituti aderenti alla rete lucchese.

L’iscrizione è gratuita ma è necessario registrarsi compilando l’apposito form: https://questionari.provincia.lucca.it/index.php/261215?lang=it

Info presso: Ufficio Archivio Protocollo e URP della Provincia di Lucca.

Istituto di coordinamento della Rete Documentaria Lucchese – archivi

0583417252 – 417216.